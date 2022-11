Spotify Wrapped : découvrez vos artistes et chansons préférées en 2022

Vous connaissez la musique, qui dit fin d'année dit rétrospective musicale. Les abonnés Spotify peuvent dès à présent se rendre dans leur application pour découvrir leurs statistiques personnelles sur l'année écoulée. Artiste le/la plus écouté(e), musique favorite ou encore podcast lu en boucle, tout y est.

Retrouvez les temps forts de l'année 2022

Après Apple Music, c'est au tour de Spotify de proposer à ses abonnés de faire une rétrospective de leur année musicale avec l'évènement SpotifyWrapped. Contrairement à Apple qui passe par le web, la plateforme suédoise souhaite une fois de plus que ses fidèles utilisateurs en profitent directement dans l'application.



En plus de découvrir ses artistes préféré(e)s, on accède au nombre de minutes passées à écouter de la musique ou des podcasts sur la plateforme. Bien évidemment, le traditionnel classement des musiques les plus rejouées est de la partie.

Spotify Wrapped est également un moment convivial qui rassemble tous les auditeurs et récompense les artistes les plus écoutés à travers la planète. Le célèbre Bad Bunny est par exemple cité comme artiste de l'année.

De nombreuses playlists sont aussi présentes pour vous faire découvrir ce que vous avez peut-être manqué. Voici par exemple les meilleures chansons de l'été 2022, celles qui ont le plus fait danser les abonnés durant la période estivale.

Télécharger l'app gratuite Spotify : Musique et podcasts