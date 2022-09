Le Mac d'Apple est toujours l'ordinateur préféré des américains en 2022

L'American Customer Satisfaction Index (ACSI) a publié aujourd'hui sa dernière étude sur l'électronique et l'électroménager grand public aux États-Unis. Cette année encore, Apple a remporté la catégorie des ordinateurs personnels, devançant légèrement Samsung, Amazon, Acer, Dell, Asus et HP.

Apple toujours au top

L'ACSI a publié son rapport actualisé basé sur près les réponses de 10 000 consommateurs entre juillet 2021 et juin 2022. La catégorie des ordinateurs personnels comprend les ordinateurs de bureau, les ordinateurs portables et les tablettes.

La satisfaction à l'égard des ordinateurs de bureau rebondit, en hausse de 3 %, pour atteindre un score ACSI de 80. Cette amélioration place les ordinateurs de bureau en seule possession de la première place. Les ordinateurs portables et les tablettes obtiennent tous deux un score de 79, le premier enregistrant une légère hausse de 1 % et le second un bond de 4 %.

Dans l'ensemble, l'expérience Mac et iPad d'Apple a obtenu un score de 82, soit deux points de plus que la moyenne des ordinateurs de bureau et trois points de plus que la moyenne des ordinateurs personnels de 79 (qui comprend les ordinateurs portables et les tablettes). Le score de 82 est également celui qu'Apple a obtenu l'année dernière.



Samsung a manqué de peu l'égalité avec Apple avec un score de 81, tandis qu'Acer, Amazon, Asus, Dell et Lenovo se sont tous classés troisièmes avec un score de 79. Amazon a enregistré la plus forte amélioration par rapport à l'année précédente, avec une augmentation de 7 % de la satisfaction.



Voici les résultats résumé en un graphique :

Une place méritée selon vous pour Apple et ses appareils ? Rappelons que la firme a véritablement explosé le marché avec ses MacBook Air M1 en 2020, ses MacBook Pro M1 Pro / Max l'année suivante et les MacBook Air M2 récemment.