Apple Music est le service de streaming préféré des jeunes

Lors de son lancement en 2015, Apple Music a débarqué sur un marché où la concurrence était déjà omniprésente, cette situation ne s'est pas améliorée avec le temps puisque de nouveaux acteurs sont depuis arrivés. Toutefois, Apple Music a rapidement su se positionner comme l'un des services les plus populaires, cela s'explique par la tendance chez les moins de 44 ans.

Une domination impressionnante chez les moins de 44 ans

Selon un récent rapport de Consumer Intelligence Research Partners (CIRP), Apple Music se positionne comme étant le service de streaming musical préféré dans plusieurs tranches d'âges. Le CIRP a questionné plusieurs personnes avec différents profils, sans surprise, Apple Music est le service "chouchou" des 18-24 ans, des 25-34 ans et des 35-44 ans, au-delà, Apple Music chute littéralement jusqu'à atteindre son plus faible taux d'intérêt pour les 65 ans et plus.



Les utilisateurs qui ont exprimé le plus d'intérêt envers Apple Music sont les 35-44 ans, on retrouve une statistique à 54% quand on leur demande quel service de streaming musical, ils préfèrent. Arrive après les 25-34 ans à 50% puis les 18-24 ans à 48%.

Ces résultats peuvent se constater dans les classements d'Apple Music, on remarque rapidement que dans les playlists par ville ou par pays, ce sont essentiellement des titres de rap, de pop et de musique dance qui sont les plus écoutés, des styles de musique qui sont largement plus populaire chez les moins de 44 ans que chez les plus de 65 ans.

Pourquoi cette différence ?

Les jeunes ont tout de suite été habitués à l'univers du streaming dès qu'ils ont obtenu leur premier smartphone, consommer de la musique sans la posséder dans le stockage de leur appareil est devenu une évidence pour eux. Du côté des utilisateurs plus âgés, le streaming n'est pas toujours naturel, car certains vont encore privilégier l'achat par l'iTunes Store quand ils vont apprécier un titre ou un album. On retrouve ici l'importance de détenir le morceau de musique, comme s'il avait été acheté dans une Fnac.



L'un se dira "Il vaut mieux posséder la musique comme ça je pourrais continuer à l'écouter sans abonnement de streaming", l'autre se dira "de toute façon, je ne me vois pas resté sans service de streaming, donc j'aurais toujours accès à la musique que je veux, je n'ai pas besoin de l'acheter sur l'iTunes Store".

Ces deux visions très distinctes provoquent l’écart que vous pouvez observer dans le graphique ci-dessous.

Et Apple TV+ dans tout ça ?

Alors que chez les utilisateurs âgés de 35 à 44 ans, Apple TV+ atteint son plus haut niveau d'utilisation avec un taux de 43%, cette proportion varie entre 21% et 43% selon les différents groupes d'âge. En revanche, Apple Music présente une plus grande diversité d'utilisation, avec des pourcentages allant de 10% à 54% selon les tranches d'âge.



Comme vous pouvez le remarquer, les services Apple sont globalement très utilisés, que l'on ait 20 ans ou 50 ans. Le géant californien travaille en permanence à améliorer ses services afin qu'ils correspondent à toutes les tranches d'âges et qu'ils répondent à tous les besoins et exigences. Car oui, en fonction de l'âge, on peut être amené à ne pas aimer les mêmes choses et vouloir une expérience utilisateur différente.



