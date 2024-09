Apple prépare la réparation en libre-service des Mac M3

Apple va étendre son programme de réparation en libre-service aux iMac M3, MacBook Pro 14 pouces M3 et MacBook Pro 16 pouces M3, selon de nouveaux documents d'assistance publiés cette nuit. Une bonne nouvelle pour les bricoleurs qui préfèrent réparer eux-mêmes leurs appareils Apple, bien que ceux cités soient encore probablement sous garantie.

Une extension attendue

Lancé pour la première fois aux États-Unis en 2022, puis en France en 2023, le programme de réparation de la société de Tim Cook permet aux clients d'acheter des pièces et des outils Apple d'origine. Apple fournit également des manuels afin que les clients puissent réparer leurs appareils sans avoir à se rendre dans un point de vente Apple ou chez un fournisseur de services agréé. Les réparations sont disponibles pour les ordinateurs portables et de bureau d'Apple depuis 2022 (ainsi que l'iPhone), mais désormais les pièces et instructions de réparation sont disponibles pour les Mac M3.

Si vous avez un MacBook Pro M3, vous allez pouvoir remplacer le boîtier inférieur grâce aux informations concernant les pièces nécessaires à la réparation et les outils requis pour effectuer la réparation. Pour l'iMac M3, c'est plus fourni avec une liste détaillée des numéros de pièces nécessaires pour effectuer diverses réparations sur l'écran, la carte logique, les ventilateurs, le boîtier, et plus encore.



Toutes les pièces seront ajoutées dans les prochaines heures à la boutique de réparation en libre-service d'Apple, avec probablement une annonce officielle. Pour le moment, seul les États-Unis semblent être concernés.