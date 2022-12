Apple lance le programme de réparation en libre service en Europe

Apple a annoncé aujourd’hui la disponibilité du programme de réparation en libre servie en Europe, plus précisément dans huit pays dont la France, l'Allemagne, la Belgique, l'Espagne, l'Italie, la Pologne, le Royaume-Uni et la Suède, où les clients peuvent désormais se procurer des pièces Apple d’origine et des outils adaptés ainsi que des manuels de réparation sur le Self Service Repair Store.

Les personnes qui souhaitent réparer elles-mêmes leurs appareils seront donc en mesure d’effectuer les réparations les plus courantes sur leurs modèles d’iPhone 12 et d’iPhone 13, ainsi que sur les ordinateurs portables Mac à puce Apple.

Réparez votre iPhone ou MacBook vous-même

Alors que le programme Self Service Repair pour iPhone qui a été lancé plus tôt cette année aux US, puis étendu aux Macs quelques semaines plus tard, il arrive enfin en Europe. Mais pour le moment, l'iPhone 14 n'est pas pris en charge.



Le site Self Service Repair Store propose plus de 200 pièces détachées et outils, ainsi que des manuels de réparation. Le programme permet aux clients sachant bricoler et avec quelques connaissances en réparation d’appareils électroniques d’effectuer eux-mêmes certaines interventions comme le changement de batterie, d'écran ou autres, grâce aux mêmes manuels, pièces et outils que ceux utilisés dans les Apple Store et les Centres de Services Agréés Apple.

© Apple



Jeff Williams, Chief Operating Officer d’Apple, a déclaré :

Nous pensons que la meilleure technologie, pour nos clients comme pour la planète, est une technologie qui dure. Nous concevons donc nos produits pour qu’ils soient durables et nécessitent peu de maintenance ou de réparations. Mais si une réparation s’avère nécessaire, nous voulons que nos clients disposent de multiples options pour les réparer de manière sûre, fiable et sécurisée. Aussi nous sommes vraiment ravis de lancer le programme Self Service Repair en Europe pour leur permettre d’accéder directement à des pièces Apple d’origine, outils et manuels de réparation.

Comme l'explique Apple, chaque pièce d’origine Apple est conçue pour être compatible avec le produit concerné, et fait l’objet de nombreux tests pour assurer un très haut niveau de qualité, de sécurité et de fiabilité. Les pièces détachées sont les mêmes (et vendues au même prix) que celles utilisées dans les Apple Store et les Centres de Services Agréés Apple. Les clients utilisant ce service auront la possibilité de renvoyer les pièces remplacées à Apple pour qu’elles soient reconditionnées ou recyclées, ce qui leur donnera droit, dans la plupart des cas, à un crédit d’achat.

Les outils Apple proposés à la clientèle sur le Self Service Repair Store ont été conçus spécialement pour réparer les produits Apple de façon optimale et répondre aux besoins des professionnels amenés à effectuer un très grand nombre de réparations, pour qui la fiabilité et la sécurité sont primordiales. Le programme Self Service Repair propose des outils de grande qualité, notamment des tournevis dynamométriques, des plateaux de réparation, des presses pour écran et batterie, et plus encore.

En plus des composants, Apple proposera également des kits d’outils à la location pour 59,95€. Ainsi, les clients qui ne souhaitent pas acheter des outils pour une seule réparation pourront tout de même bénéficier de ces outils professionnels. Les kits de location à la semaine seront expédiés gratuitement.

Le programme de réparation en libre service s’inscrit dans la démarche d’Apple visant à rendre les réparations plus accessibles et à accroître la réparabilité des produits. Cependant, comme le rappelle justement la marque américaine, la clientèle dans sa très grande majorité n’ayant pas d’expérience en matière de réparation d’appareils électroniques, le recours à un service de réparation professionnel faisant intervenir des équipes techniques certifiées qui utilisent des pièces détachées d’origine Apple reste le moyen le plus sûr et le plus fiable d’obtenir une réparation.



Enfin, au cours des trois dernières années, Apple a quasiment doublé le nombre de sites de réparation disposant de pièces Apple d’origine, d’outils adéquats et de formations, comprenant plus de 4 000 réparateurs indépendants. Notre réseau mondial compte plus de 5 000 Centres de Services Agréés Apple et plus de 100 000 techniciens. En Europe, 8 clients Apple sur 10 se trouvent actuellement à moins de 30 minutes d’un Centre de Services Agréé Apple.