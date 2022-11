Black Friday : l'iPhone 14 est en promotion à 899,99€ au lieu de 1019€ !

Que ce soit Amazon, la Fnac, Darty ou encore Rakuten, les revendeurs en France nous font plaisir avec d'importantes promotions sur les produits les plus populaires. S'il est plutôt rare d'obtenir des remises sur les iPhone 14 Pro et Pro Max qui sont en rupture de stock permanent, il est nettement plus simple de décrocher une réduction intéressante sur les iPhone 14 "non Pro" qui eux se vendent un peu moins bien. C'est le cas chez Rakuten qui propose en ce moment une promotion inédite sur l'iPhone 14 violet 128 Go.

L'iPhone 14 en dessous des 1 000€ ? C'est possible !

Vous souhaitez passer à la dernière génération d'iPhone, mais les iPhone 14 Pro sont au-delà de votre budget ?

Acquérir le nouvel iPhone 14 pourrait être une solution intéressante, surtout si vous possédez toujours le même iPhone depuis plusieurs années.



Pour une durée limitée, Rakuten propose une remise exceptionnelle de 11% sur l'iPhone 14 violet avec un stockage de 128 Go. Ce modèle d'iPhone détient de nombreux avantages, voici un petit aperçu des fonctionnalités exclusives à l'iPhone 14 que n’a pas la génération précédente :

Détection des accidents de voiture

Caméra avant TrueDepth avec mise au point automatique

Jusqu'à 20 heures de lecture vidéo (+1 heure par rapport à l'iPhone 13)

Nouveau modem 5G plus rapide

Mode Action pour les enregistrements vidéo (optimise la fluidité des mouvements)

Bluetooth 5.3

Au-delà de ces différences avec les générations précédentes, vous retrouverez toujours le magnifique écran Super Retina XDR de 6,1 pouces, le double appareil photo avancé avec l'ultra grand-angle, la puce A15 Bionic, le Face ID, le mode cinématique pour réaliser des vidéos époustouflantes dignes d'une scène de cinéma...

L'iPhone 14 a de solides arguments à mettre en avant et attire énormément de consommateurs, même si la majorité préfère se rapprocher des modèles Pro qui offrent plus de nouveautés.



Profitez dès maintenant de l'iPhone 14 violet en 128 Go à seulement 899,99€ au lieu de 1 019€, ce qui représente une promotion de 11%. Ce n'est pas énorme, mais c'est toujours rassurant de se dire que l'iPhone 14 passe sous la barre symbolique des 1 000€.

Note : iPhoneSoft utilise des liens affiliés chaque fois que cela est possible. Lorsque vous cliquez sur un lien et effectuez un achat, il se peut que nous recevions une petite commission, ce qui nous aide à maintenir ce site et ne génère aucun surcoût pour vous.