French Days : grosse promotion sur l'Apple Watch Series 9 !

L'Apple Watch Series 9, le dernier modèle de montre connectée en date, est désormais disponible avec un prix plus attractif. Il s'agit de la première promotion pour celle qui domine de la tête et des épaules ce marché très actif des accessoires de sport et de santé. Au lieu de 449 euros, elle est à 399 euros !



: la promotion est encore plus intéressante depuis la sortie de la Series 10.

L'Apple Watch 9 en bref

Si l'Apple Watch 8 n'apportait rien à part la détection des accidents et les appels d'urgence, la Series 9 d'Apple est plus intéressante avec un nouveau processeur S9, un stockage doublé (64 Go), la nouvelle puce U2 qui peut tracer et localiser au centimètre près un objet perdu et rend la montre compatible avec le réseau Localiser. ou encore le Double Tap. Sans oublier Siri en local, offrant des réponses plus rapides et plus sécurisées, le tout sans connexion requise.



Dernier point notable, l'écran est deux fois plus lumineux, ce qui permet de toujours lire l'heure, même en plein désert grâce aux 2 000 nits en pointe.



Tout le reste est évidemment récupéré des précédents modèles comme les capteurs de santé (suivi du rythme cardiaque, taux d'oxygène dans le sang, électrocardiogramme, suivi des menstruations, etc) ou le suivi sportif avec des dizaines de disciplines supportées pour des données précises à chaque instant. D'ailleurs, cette année, Apple a mis le paquet sur le vélo, avec des nouveautés en pagaille pour les cyclistes.

Un prix canon

Alors que certains se tournent vers les produits reconditionnés, Apple proposant la Series 9 avec une réduction de 15 % sur son refurb, d'autres préfèrent le neuf. Pour un prix quasiment similaire, vous pouvez avoir la nouvelle Apple Watch à - 11 % sur Amazon, soit :

Rappelons qu'Apple vend officiellement ses produits sur Amazon, ce n'est pas un revendeur tiers. Vous aurez donc les mêmes garanties qu'en Apple Store, avec la livraison Prime en plus et la facilité de renvoi si vous changez d'avis.

