La récente Apple Watch SE 2 est en promo à prix canon !

Après la superbe promotion sur l'Apple Watch Ultra (-200 €), ainsi qu'une petite baisse non négligeable sur l'Apple Watch 8 (-10 %), voilà que l'Apple Watch SE de deuxième génération voit son prix tomber également. L'occasion de s'offrir la moins chère des montres Apple à un prix encore plus accessible ! Vendue 299 euros en version 40 mm, elle est désormais à 269 euros dans les trois coloris !

Notre avis sur l'Apple Watch SE 2022

Pour mémoire, voici ce que nous disions lors de la sortie de l'Apple Watch Second Edition 2022 :

L'Apple Watch SE est la meilleure solution si vous êtes nouveau sur l'Apple Watch, si vous n'avez pas besoin de toutes les fonctionnalités de santé d'un écran toujours allumé, ou si vous avez un modèle plus ancien comme une Série 1, 2 ou 3.

Bien sûr, la tocante numérique n'offre pas tout ce qu'on retrouve sur les dernières Apple Watch 8 ou Ultra, comme l'affichage permanent, l'électrocardiogramme, le capteur d'oxygène dans le sang ou le thermomètre, mais elle offre une puce S8 dernier cri avec la détection d'accident, le suivi de tous les sports comme ses cousines, la surveillance cardiaque, la détection des chutes, le suivi du sommeil ou encore de nombreux cadrans personnalisables. Mieux, son écran est désormais plus lumineux, de quoi lire parfaitement ce qui se passe à l'écran dans toutes les situations.

Acheter l'Apple Watch SE 2 au meilleur prix

Voilà, vous savez tout sur la montre d'entrée de gamme qui démarre normalement à 299 euros, soit 30 € de moins que la première SE, et qui tombe à 269 euros sur Amazon (-10 %) dans les trois couleurs.



Il existe d'autres variantes :

Note : iPhoneSoft utilise des liens affiliés chaque fois que cela est possible. Lorsque vous cliquez sur un lien et effectuez un achat, il se peut que nous recevions une petite commission, ce qui nous aide à maintenir ce site et ne génère aucun surcoût pour vous.