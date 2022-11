Black Friday : les bracelets Apple Watch de Tobfit sont en promotion sur Amazon

Vous souhaitez apporter un peu de nouveauté à votre poignet ? Profitez du Black Friday pour vous acheter un bracelet pour Apple Watch à petit prix. L'accessoiriste Tobfit propose en ce moment plusieurs bracelets pour toutes les générations d'Apple Watch, le prix est très compétitif, car tous les bracelets sont disponibles à seulement 10,19€ et le prix descend même en dessous des 10€ pour certains modèles !

C'est le moment de faire de bonnes affaires

Pour une durée limitée, l'accessoiriste Tobfit propose des remises sur un grand nombre de ses bracelets pour Apple Watch.

Les modèles mis en avant sont des bracelets élastiques en nylon tressé et qui sont réglables pour s'adapter à votre poignet, quelle que soit sa taille !

Parmi les engagements du fabricant, on retrouve :

La présence de cosses de montre aux deux extrémités pour qu'elles viennent se verrouiller à la montre et que le bracelet ne se détache pas du cadran de l'Apple Watch pendant l'utilisation.

L'utilisation d'une boucle renforcée en acier inoxydable pour que l'Apple Watch reste stable et sûre à votre poignet.

L'utilisation de matériau tissé extensible d'une grande qualité pour que le bracelet dure le plus longtemps possible.

La bonne nouvelle, c'est que ces bracelets sont compatibles avec toutes les Apple Watch, que vous ayez une Apple Watch 38 mm, 40 mm, 41 mm, 42 mm, 44 mm ou 45 mm, vous pouvez acheter le bracelet sur lequel vous avez eu un coup de cœur !



En ce qui concerne les tarifs, nous sommes sur des prix plus que corrects quand on compare aux prix qu'on peut apercevoir sur l'Apple Store en ligne. Les bracelets sont disponibles à partir de 9,59€ et peuvent aller jusqu'à 10,19€ pour les modèles les plus chers, autrement dit, c'est vraiment à un tarif raisonnable, alors qu'Apple les vend au minimum 49 euros.



L'accessoiriste fournit dans le packaging un petit manuel équipé de plusieurs images pour préciser comment régler le bracelet à la taille que vous désirez, il n'y a rien de compliquer, mais c'est toujours mieux d'avoir des explications !



Les abonnés Prime peuvent profiter de la livraison gratuite en 1 jour ouvré ou le soir même suivant leur localisation. Pour les autres, la livraison est offerte à partir de 25€ d'achats. N'oubliez pas, votre commande est éligible à la politique de retour d'Amazon spécial Noël, vous pourrez renvoyer votre commande jusqu'au 31 janvier 2023.



Globalement, les avis sont positifs, on parle d'un bracelet agréable à porter, moins cher que chez Apple et très facile à monter après le déballage.

Note : iPhoneSoft utilise des liens affiliés chaque fois que cela est possible. Lorsque vous cliquez sur un lien et effectuez un achat, il se peut que nous recevions une petite commission, ce qui nous aide à maintenir ce site et ne génère aucun surcoût pour vous.