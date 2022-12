Apple Watch Series 7 : une grosse promotion du Black Friday refait surface !

L'Apple Watch est sans aucun doute le cadeau parfait pour Noël, à condition que la personne qui va recevoir votre cadeau possède bien un iPhone ! Depuis quelques heures, Apple relance sa promotion sur l'Apple Watch Series 7, celle-ci était apparue pendant le Black Friday et avait rencontré un joli succès. La firme de Cupertino lance aujourd'hui le deuxième round !

L'Apple Watch Series 7 à -16%

Pour une durée temporaire, Apple propose en ce moment une belle réduction sur l'Apple Watch Series 7 avec GPS + Cellular en taille de 45 mm. Le modèle concerné par le bon plan est le boîtier en acier inoxydable graphite, il est accompagné d'un magnifique bracelet milanais lui aussi en couleur graphite.

Normalement vendu au tarif de 829€, Apple présente ce modèle d'Apple Watch Series 7 à 699€ soit une réduction de -16%.

Avec l'Apple Watch Series 7, les avantages sont nombreux :

Un écran plus grand que la précédente génération

Une résistance améliorée

Une recharge plus rapide

ECG et détection de l'oxygène dans le sang

Écran Retina toujours allumé

Le SiP S7 avec processeur bicœur 64 bits, puce W3 sans fil, puce U1 (Ultra Wideband)

Comme les autres générations d'Apple Watch, vous retrouvez les notifications de fréquence cardiaque élevée ou faible, les notifications d'arythmie, la détection des chutes...

L'Apple Watch est bien plus qu'une simple montre connectée, elle vous accompagne au quotidien avec une intégration exceptionnelle dans l'écosystème Apple et peut même vous sauver la vie en vous avertissant d'un rythme cardiaque irrégulier ou en prévenant les secours d'une chute où vous n'êtes plus conscient.

Note : iPhoneSoft utilise des liens affiliés chaque fois que cela est possible. Lorsque vous cliquez sur un lien et effectuez un achat, il se peut que nous recevions une petite commission, ce qui nous aide à maintenir ce site et ne génère aucun surcoût pour vous.