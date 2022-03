Bon plan : l'Apple Watch Series 6 est en promotion à 249€

Hier à 20:06 (Màj hier à 23:14)

Apple Watch

Julien Russo

3



L'avantage d'un nouveau modèle d'Apple Watch, c'est que la précédente génération devient nettement moins chère avec à peu près les mêmes caractéristiques. L'Apple Watch Series 6 qui est sorti en 2020 (et qu’on a testé) est l'une des meilleures montres connectées actuellement disponibles, coup de chance, Cdiscount propose une belle remise !

L'Apple Watch Series 6 PRODUCT(RED) à seulement 249€

Vous avez un iPhone, mais vous n'avez toujours pas saisi l'occasion d'acquérir une Apple Watch à votre poignet pour recevoir vos notifications, avoir un accès rapide à des applications, contrôler sa musique en cours de lecture, avoir un suivi de votre rythme cardiaque...

Nous vous proposons aujourd'hui une promotion qui va forcément attirer votre attention. CDiscount présente en ce moment une belle réduction sur l'Apple Watch Series 6 PRODUCT(RED) avec le bracelet sport issu de la même collection en 40 mm.



Avec ce modèle d'Apple Watch (uniquement GPS), retrouvez un capteur qui vous permet de mesurer votre taux d'oxygène dans le sang, un suivi cardiaque régulier avec une possibilité de réaliser un ECG, un écran Retina toujours allumé...

L'Apple Watch Series 6, c'est aussi une autonomie de 18 heures, un écran avec une résolution de 294 x 324 pixels, un stockage maximal de 32 Go, une mémoire vive de 1 Go de RAM et une puce très puissante baptisée la SiP S6 qui offre une vitesse d'exécution jusqu'à 20% plus élevée que l'Apple Watch Series 5. Une excellente affaire, d’autant que la Series 7 sortie fin 2021 n’offre en sus que la recharge rapide et un écran légèrement plus grand.