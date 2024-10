Bon plan : le bracelet tissé en nylon pour Apple Watch de Higgs est en promotion (18 coloris)

Ce qui est fantastique avec l'Apple Watch, c'est que vous pouvez prendre n'importe quel bracelet compatible en dehors de l'Apple Store, ce qui ouvre les portes à la création de votre propre collection et de la personnalisation au quotidien ! Peu connue, mais réputée pour être fiable, la marque Higgs propose en ce moment une réduction de -20% sur ses bracelets tissé en nylon déjà très accessibles au niveau du tarif.

Nouvelle année, nouveau bracelet !

Pour une durée temporaire, l'accessoiriste Higgs propose sur Amazon une petite remise de -20% sur le bracelet tissé nylon en couleur lumière stellaire. Normalement commercialisé à 10,99€, il est disponible à seulement 8,79€ avec la livraison gratuite si vous êtes abonné Amazon Prime. Parmi les coloris fournis par le fabricant, on retrouve les finitions :

Lumière stellaire

Blanc réfléchissant

Bleu cape

Bleu frais

Coquille mer

Fierté blanc

Fierté noir

Fruit du Dragon

Grenat

Gris orage

Lilas violet

Marine foncé

Noir profond

Orange

Pourpe fumé

Rose

Rose officiel

Violet pâle

Certains coloris sont en promotion comme le lumière stellaire, les autres sont au tarif habituel, mais toujours à moins de 15 euros, ce qui en fait un rapport qualité/prix exceptionnel.

Votre Apple Watch est compatible à coup sûr avec ces bracelets

Le bracelet Higgs en nylon extensible est un accessoire incontournable pour tout possesseur d'Apple Watch, alliant style et fonctionnalité d'une manière remarquable. Conçu pour s'adapter parfaitement à toutes les séries de l'Apple Watch : de la Series 1 à la Series 9, SE, SE 2 et même l'Apple Watch Ultra 2 49mm, ce bracelet est un exemple éloquent d'élégance.



Le matériau en nylon doux de qualité supérieure offre une expérience de port exceptionnelle. Naturel et respirant, il dissipe efficacement la chaleur, garantissant ainsi un confort optimal même lors d'une utilisation prolongée. La structure à double couche s'adapte harmonieusement au poignet, offrant légèreté, séchage rapide et facilité de nettoyage. Ce design pensé pour le confort transforme votre expérience de port de la montre en un véritable plaisir quotidien.

L'aspect unique du bracelet en nylon est accentué par sa boucle et son crochet en métal, combinés à un fermoir Solo Loop. Ces éléments assurent non seulement une esthétique raffinée, mais aussi une durabilité supérieure. Le bracelet est facilement ajustable, permettant une adaptation parfaite en une seconde, ce qui est parfait si vous êtes pressé le matin. Que vous soyez un sportif enthousiaste ou un utilisateur quotidien, ce bracelet maintient votre Apple Watch solidement en place, avec une adhérence renforcée, robuste et fiable.

Une fermeture améliorée

L'un des points forts de ce bracelet est sa fermeture velcro, une innovation qui facilite son ajustement tout en assurant une tenue ferme et confortable. Cette caractéristique le rend idéal pour tout utilisateur, garantissant que l'Apple Watch reste bien en place, quelle que soit l'activité.



Au-delà de ses qualités, le bracelet Higgs en nylon est également un cadeau parfait, il convient à toutes les occasions, qu'il s'agisse d'anniversaires, de la Saint-Valentin ou de toute autre célébration. Vous n'aurez même pas besoin de vérifier s'il est compatible avec l'Apple Watch du destinataire du cadeau, car ils sont compatibles avec toutes les Apple Watch. Il faudra toutefois faire attention au choix de la taille (38 mm à 49 mm).

J'achète le bracelet Higgs tissé en nylon à 8,79€ au lieu de 10,99€ (-20%) sur Amazon

(Cette promotion n'est pas disponible pour toutes les couleurs)

Note : iPhoneSoft utilise des liens affiliés chaque fois que cela est possible. Lorsque vous cliquez sur un lien et effectuez un achat, il se peut que nous recevions une petite commission, ce qui nous aide à maintenir ce site et ne génère aucun surcoût pour vous.