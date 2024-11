Apple lance un bracelet à maillons en or à 349 € pour Apple Watch

Apple a récemment présenté un nouveau bracelet à maillons en or pour l'Apple Watch, désormais disponible à 349 €. Initialement dévoilé en même temps que les modèles Apple Watch Series 10, ce bracelet n'était pas disponible lors du lancement de ces montres en septembre.

Un peu en retard

Le bracelet à maillons en or correspond au design des bracelets à maillons naturels et noirs existants, mais est conçu pour compléter l'Apple Watch Series 10 en acier inoxydable doré. Il est fabriqué en alliage d'acier inoxydable 316L et dispose d'un fermoir papillon personnalisé.

Le bracelet est disponible en deux tailles :

46 mm : compatible avec les modèles Apple Watch de 44 à 49 mm.

42 mm : compatible avec les modèles de 38 à 42 mm.

Pour les poignets plus larges, Apple propose également un kit de maillons supplémentaire pour agrandir le bracelet.



Si vous passez une commande en ligne aujourd'hui, le bracelet à maillons en or devrait arriver entre le 20 et le 30 décembre. Le retrait en magasin n'est pas encore disponible.



Rendez-vous sur le site d’Apple pour acheter le bracelet. Chose amusante, il est vendu le même prix en euros et en dollars. Comme quoi, la conversion est aléatoire chez Apple.