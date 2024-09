Apple et Hermès présentent un nouveau bracelet pour Apple Watch

La collaboration entre Apple et Hermès continue cette année avec l’annonce du lancement d’un nouveau bracelet baptisé « Tricot ». Ce bracelet qui vise le « haut de gamme » est disponible dès aujourd’hui en quatre couleurs afin de répondre aux préférences de chacun.

Apple x Hermès

Dans une collaboration qui continue de marier technologie et luxe, Apple et Hermès ont récemment annoncé l’introduction d’un tout nouveau bracelet pour l’Apple Watch, baptisé “Tricot”. Disponible en quatre nuances séduisantes, ce bracelet promet d’apporter une touche d’élégance et de confort aux utilisateurs d’Apple Watch.



Le “Tricot Single Tour”, comme il est officiellement nommé, se distingue par sa conception en textile tricoté qui s’ajuste au poignet de manière douce et précise, offrant une sensation comparable à celle d’un gant. Cette approche unique en bande de montre unit fonctionnalité et style, permettant à ses porteurs de bénéficier d’une expérience améliorée au quotidien.

Puisant son inspiration dans les motifs historiques des gants Hermès des années 1930, spécialement conçus pour des activités telles que la conduite, la voile et le golf, la bande Tricot réinterprète un design emblématique pour le remettre au goût du jour. Son tissage en textile continu assure non seulement un confort sans égal mais aussi une grande liberté de mouvement, tout en soulignant l’élégance caractéristique de la marque.



À la différence des accessoires “Tricot” traditionnels d’Hermès, souvent réalisés en pure soie, le bracelet pour Apple Watch Hermès Tricot Single Tour est fabriqué à partir de fil de polyamide. Ce choix de matériau confère au bracelet une résistance à l’eau, le rendant parfait pour la natation et compatible avec les activités aquatiques, à l’image des autres bracelets non en cuir de la collection Apple Watch Hermès.



Les clients Apple pourront découvrir le Tricot Single Tour dans une palette de couleurs comprenant le :

Bleu Jean

Jaune de Naples

Orange

Beige de Weimar

Conçu exclusivement pour les modèles de 38 mm, 40 mm, et 41 mm, ce bracelet est prêt à compléter l’élégance de l’Apple Watch avec une touche distinctive. Officiellement, ce nouveau bracelet remplace les modèles Bridon simple et double tour sur le site officiel d’Hermès.



Depuis le lancement de l’Apple Watch, Apple et Hermès ont forgé une alliance remarquable, illustrant parfaitement la fusion entre la haute technologie et le luxe traditionnel français. À travers plusieurs collections exclusives, ce partenariat a donné naissance à une série de bracelets qui non seulement enrichissent l’expérience utilisateur de l’Apple Watch mais célèbrent également le savoir-faire artisanal d’Hermès. Chaque nouvelle édition, incluant le dernier bracelet Tricot, montre l’engagement des deux marques à innover tout en préservant l’élégance et la qualité artisanales.