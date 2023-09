Hermès présente des bracelets pour Apple Watch 9, dont certains en cuir

Après avoir supprimé tous les bracelets de son site, juste avant la présentation des nouvelles Apple Watch 2023, Hermès a publié sa nouvelle collection de boîtiers et de bracelets pour l'Apple Watch Series 9, avec notamment de nouvelles options de bracelets en cuir qui ne sont pas disponibles sur le site d'Apple. La firme de Cupertino a annoncé hier soir ne plus recourir au cuir pour ses produits.

Hermès conserve la tradition du cuir de veau

Apple a retiré tous les étuis en cuir pour iPhone et les bracelets pour Apple Watch - y compris les bracelets Hermès - de son site Web dans le cadre d'une nouvelle initiative importante en faveur du développement durable. Toutefois, son partenaire de luxe Hermès, n'en entend pas les choses de la même manière. Celui qui s'est fait connaître avec ses accessoires équestres au 19è siècle continue de vendre des modèles Apple Watch Series 9 avec des bracelets en cuir de veau, le fameux Barénia.

Aux côtés des nouveaux bracelets Hermès Simple Tour et Double Tour en nylon tricoté et en nylon tissé, on trouve plusieurs options de couleur en peau de veau. Les prix des bracelets Hermès pour l'Apple Watch Series 9 vont de 369 euros à 609 euros, tandis que les combinaisons montre et bracelet vont de 1 399 euros à 1 709 euros.



Tous les bracelets sont disponibles en précommande dès aujourd'hui sur le site de la marque. Hermès commencera à expédier les commandes après le 22 septembre, comme Apple l'a annoncé lors du keynote.



Quant à Apple, la société a annoncé mardi un nouveau textile baptisé "FineWoven", composé à 68 % de matériaux de post-consommation et globalement plus respectueux de l'environnement que la précédente ligne d'accessoires en cuir de la société.