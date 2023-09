Rumeur : la fin des bracelets en cuir pour l’Apple Watch ?

Avec l’Apple Watch, vous retrouvez une multitude de bracelets officiels disponibles chez les revendeurs et l’Apple Store en ligne. Parmi ces bracelets, on retrouve différentes matières dont le cuir qui est l’un des plus populaires. Une récente rumeur vient d’indiquer que les bracelets en cuir pour l’Apple Watch ne sont plus produits, la firme de Cupertino aurait volontairement arrêté la production.

Qu’est-ce qui se passe avec le cuir chez Apple ?

Depuis la sortie de la première Apple Watch, la firme de Cupertino a proposé à chaque nouvelle édition une variété de bracelets pour satisfaire les goûts les plus variés. Or, selon une information relayée par Mark Gurman de Bloomberg, Apple pourrait bien faire ses adieux au cuir dans la conception de ses futurs bracelets.



Cette rumeur est d’autant plus pertinente qu’elle s’inscrit dans un contexte où d’autres produits phares de la marque pourraient également renoncer à ce matériau noble. Par exemple, on murmure déjà que l’iPhone 15 ne disposera pas de coques en cuir. Cette tendance à se détourner du cuir pourrait aussi toucher la collaboration entre Apple et la prestigieuse marque française Hermès, établie depuis 2015.



Comme vous pouvez le constater, plusieurs modèles de bracelets en cuir pour l’Apple Watch ne sont plus disponibles sur le site officiel d’Apple, renforçant ainsi les spéculations sur leur éventuelle disparition.



Mais pourquoi une telle décision ? Apple, souvent reconnue pour son engagement écologique, pourrait renoncer au cuir à cause de son impact environnemental et de son empreinte carbone élevée. Bien que nombreux soient ceux qui privilégient les produits en cuir d’Apple pour leur qualité incomparable, la marque pourrait envisager d’utiliser du cuir synthétique, tout en explorant d’autres alternatives éco-responsables.