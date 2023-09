Hermès a supprimé tous les bracelets d'Apple Watch de son site

Il y a quelques jours, on apprenait avec une certaine surprise qu'Apple avait fait le choix d'abandonner les bracelets en cuir. Pourtant privilégiée par les consommateurs, la firme de Cupertino en a conclu que cela n'était pas une bonne idée pour la protection de l'environnement. Le premier coup dur suite à cette décision est l'impact que cela a sur le partenariat entre Apple et Hermès.

Les récentes révélations du journaliste Mark Gurman de Bloomberg sur la disparition imminente des bracelets en cuirs officiels pour l'Apple Watch viennent de se confirmer. Partenaire de longue date pour la création de luxueux bracelets en cuir pour la montre connectée d'Apple, Hermès vient de supprimer toutes les références de ses bracelets sur son site internet. Aujourd'hui, quand on va sur la catégorie dédiée à l'Apple Watch sur le site français ou américain d'Hermès, voici le message affiché au centre de l'écran :

Pour le moment, il est impossible de savoir si ce retrait des bracelets pour Apple Watch signe la fin du partenariat entre les deux entreprises. Globalement, il y a peu de chances que ce soit le cas, car si l'accord entre Apple et Hermès a duré aussi longtemps, c'est principalement parce que les bracelets en cuir d'Hermès rencontraient beaucoup de succès auprès des consommateurs au budget aisé.



Il est probable que la marque de luxe travaille en ce moment sur d'autres bracelets qui ne seront pas en cuir, pour convaincre Apple, l'entreprise devra concevoir des bracelets facile et rapide à produire, mais aussi respectueux de l'environnement. Ce dernier critère est aujourd'hui d'une importance capitale pour Apple qui enchaîne les engagements de protection de l'environnement et qui n'hésite pas à l'exprimer sur son site internet.



Du côté du site web d'Apple, il est toujours possible d'acheter des Apple Watch avec un bracelet Hermès, toutefois, c'est temporaire et ça pourrait s'interrompre à tout moment. Une indiscrétion a récemment indiqué que pour liquider le stock plus rapidement, la direction d'Apple a donné son feu vert pour brader à -90% le prix des bracelets Hermès à ses salariés qui travaillent en Apple Store. On constate par là que l'entreprise essaie par tous les moyens de se débarrasser des stocks restants.

🚨 Hermès has completely removed the Apple Watch from its website. Bands are gone too. None of them show up in search either. AirTags are still listed though.



First image is what's live, second is what it used to be... https://t.co/GT9MZMZAr9 pic.twitter.com/peNCDauvPw