Apple Watch et Hermès : un partenariat en or

Depuis 2015, Apple a fait le choix de se lancer dans un partenariat avec Hermès autour de sa montre connectée, l'Apple Watch. Une poignée de mains qui semble faire son effet auprès des consommateurs, mais également des spécialistes, comme pour le magasine Create qui valide ce rapprochement.

Alors certes, ce petit joujou de luxe n'est pas à la portée de tous les portefeuilles, mais qui a le mérite de faire son effet en mixant mode et technologies.

Interrogé par Le Figaro, Alexandre Lenoir, responsable éditorial du magazine Create, a encensé le partenariat entre Apple et Hermès :

L’Édition Hermès, c’est du co-branding, du marketing. Très bien vu, mais du marketing quand même. La montre en elle-même n’est guère différente des autres Watch. Son boîtier est certes en acier inoxydable (c’est d’ailleurs la seule à le proposer), et elle bénéficie d’un cadran exclusif. Mais sa vraie valeur ajoutée est dans le bracelet, seule vraie pièce Hermès du produit (au-delà du packaging Hermès, qui reste une expérience à part entière, quel que soit le produit). Un bracelet que l’on peut aussi acheter en accessoire, en simple ou double tour. Mettez un bracelet sport à une édition Hermès, et plus personne ne saura les différencier. En revanche, mettez un bracelet Hermès à une édition de base et on remarquera tout de suite le bracelet. Du coup, je pense que la stratégie d’Apple et Hermès a été la bonne : elle a apporté son savoir-faire en tannerie, le bon goût et l’image irréprochable qui va avec l’ensemble à un produit premium. Ni Apple ni Hermès n’y perd dans l’affaire.