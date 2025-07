L'Apple Watch peut détecter précocement une grossesse

Des recherches récentes d'Apple mettent en évidence le potentiel des capteurs de l'Apple Watch, combinés aux données de l'application Santé de l'iPhone, pour détecter avec précision une grossesse. Ces résultats proviennent de l'étude sur le cœur et le mouvement d'Apple, détaillée dans l'article Beyond Sensor Data: Foundation Models of Behavioral Data from Wearables Improve Health Predictions.

Mieux qu'un test HCG ?

L'étude, que l'on a détaillée la semaine dernière à propos de l'IA dans l'Apple Watch, explore comment les dispositifs portables, comme la montre de la firme à la pomme, peuvent intégrer les données brutes des capteurs avec des métriques comportementales pour prédire diverses conditions de santé, la détection de la grossesse étant une application particulièrement notable.

La recherche s'appuie sur des études antérieures concernant les cycles menstruels et la perte auditive, montrant que la combinaison des données des capteurs (par exemple, la fréquence cardiaque, la variabilité de la fréquence cardiaque) avec des métriques comportementales (par exemple, le nombre de pas, les minutes d'exercice, la démarche) crée un modèle de détection de grossesse très efficace.



Selon l'article signé des scientifiques Eray Erturk, Fahad Kamran, Salar Abbaspourazad, Sean Jewell, Harsh Sharma, Yujie Li, Sinead Williamson, Nicholas J Foti et Joseph Futoma, cette approche a atteint un taux de succès de 92 % pour la prédiction de la grossesse, contre 82 % pour le diabète et 76 % pour les infections générales. Ces résultats, bien que prometteurs, proviennent d'une étude non encore évaluée par les pairs. Les neuf collègues ont analysé les données de 430 grossesses (385 participantes uniques) se terminant par un accouchement naturel ou par césarienne, en les comparant à 24 225 femmes non enceintes de moins de 50 ans. Les chercheurs ont utilisé une semaine de données pour capturer les changements physiologiques et comportementaux, tels qu'une fréquence cardiaque au repos élevée et des modifications des schémas d'activité, qui sont des signes caractéristiques de la grossesse. Contrairement aux lectures des capteurs en temps réel comme le tests de l'hormone chorionique gonadotrope (HCG), le modèle repose sur des données collectées sur plusieurs jours ou semaines pour refléter les tendances comportementales humaines. Cette approche souligne la puissance des données longitudinales dans les prédictions de santé.



Si cela n'est pas encore concrètement en place dans watchOS, seulement le suivi des cycles menstruels la température depuis l'Apple Watch 8, rappelons qu'en 2023, une Apple Watch a permis de sauver la vie d'une femme enceinte et de son bébé grâce à une surveillance en temps réel du rythme cardiaque. Mais les vies sauvées par la montre se comptent désormais par milliers, chaque année nous relayons des dizaines de cas médiatisés.