Les futurs bracelets de l'Apple Watch pourraient être capables de détecter les gestes des doigts

Les Apple Watch possèdent une tonne de capteurs capables de détecter des mouvements et tout autres données. Cependant, ce que n'exploite pas Apple, ce sont les bracelets, encore plus proche de notre peau, les bracelets peuvent transmettre une grande quantité de données vers le boîtier afin d'améliorer l'interaction. Un brevet déposé par Apple mentionne la possibilité que dans un futur proche, les bracelets pour l'Apple Watch deviennent intelligents !

Une nouvelle génération de bracelets à venir ?

Une récente avancée montre que les ingénieurs d'Apple explorent l'ajout d'électrodes aux bracelets de l'Apple Watch pour détecter les mouvements musculaires et les gestes des doigts. Cette innovation pourrait révolutionner la manière dont les utilisateurs interagissent avec leur Apple Watch, ce serait la porte ouverte à de nouvelles interactions dans watchOS sans avoir besoin d'appuyer sur l'écran.



Un brevet intitulé "Electrodes For Gesture Recognition" met en avant les limitations actuelles des méthodes de contrôle gestuel, comme la portée restreinte des capteurs tactiles ou de proximité. Contrairement à ces méthodes, l'utilisation d'électrodes permettrait une détection plus précise et étendue des gestes.

Les électrodes envisagées pourraient détecter les signaux d'électromyographie (EMG) provenant des muscles et des tendons de l'avant-bras et du poignet. Cette approche serait intégrée directement dans le bracelet de la montre, ce qui permettrait une captation des mouvements des doigts avec une précision exceptionnelle. Le brevet mentionne l'intégration de plusieurs rangées d'électrodes et de câblage dans le bracelet, ainsi que l'utilisation d'électrodes de référence et actives pour capturer les signaux EMG à différents points du bracelet.



Actuellement, l'Apple Watch dispose déjà de certaines capacités de détection des gestes des doigts. Par exemple, la fonction Double Tap permet de répondre à un appel, d'accéder à une fonctionnalité ou encore d'effacer des notifications en réalisant un simple geste. Toutefois, ces fonctionnalités restent limitées. Avec cette nouvelle technologie brevetée, Apple pourrait débloquer des possibilités bien plus vastes en matière de reconnaissance gestuelle.



Rappelons quand même qu'un dépôt de brevet signifie que les ingénieurs et développeurs d'Apple travaillent activement sur cette technologie, mais cela ne garantit pas son lancement imminent. Ce brevet, attribué à sept inventeurs, témoigne néanmoins de la volonté d'Apple d'aller au-delà des technologies actuelles et d'explorer de nouvelles avenues pour améliorer l'interaction entre les utilisateurs et leurs appareils.



L'ajout d'électrodes aux bracelets de l'Apple Watch pour détecter les gestes des doigts pourrait représenter une avancée majeure dans l'univers des montres connectées. En combinant la détection EMG avec des électrodes de haute précision, Apple cherche à offrir une expérience utilisateur plus intuitive et naturelle. Reste à voir comment et quand cette technologie sera intégrée dans les futurs modèles de l'Apple Watch, comme l’Apple Watch X à venir en septembre avec un design bien plus fin et de nouveaux capteurs.



