Apple prévient : ses futurs produits pourraient être moins rentables que l'iPhone

Dans son dernier rapport annuel, Apple a émis un avertissement inédit à ses investisseurs : les nouveaux produits et services pourraient ne jamais atteindre la rentabilité exceptionnelle de l'iPhone. Cette déclaration intervient alors que l'entreprise s'aventure dans les domaines prometteurs mais incertains de l'intelligence artificielle et de la réalité mixte.

Une transition technologique délicate

Apple fait face à plusieurs défis majeurs. D'une part, l'entreprise investit massivement dans l'IA pour rattraper son retard sur Google et Meta, avec le lancement récent des premières fonctionnalités Apple Intelligence et l'intégration prochaine de ChatGPT à Siri dans le monde entier. D'autre part, le Vision Pro, commercialisé à 3 499 dollars aux Etats-Unis, peine à convaincre le grand public malgré son positionnement innovant dans le "spatial computing" De plus, Apple reste ultra dépendante de l'iPhone comme en témoignent ses derniers résultats financiers.



Les marges actuelles d'Apple sont impressionnantes : 46,2% au dernier trimestre, avec une activité services affichant plus de 70% de marge brute, contre 36-37% pour le hardware. Ces performances sont largement portées par l'iPhone et l'écosystème qui l'entoure, notamment les revenus générés par l'App Store et les accords avec Google pour le moteur de recherche par défaut.

Un modèle économique en mutation



Cette communication prudente reflète une évolution stratégique majeure chez Apple. Selon Dan Newman, PDG de Futurum Group, l'entreprise qui misait traditionnellement sur les améliorations hardware de l'iPhone doit désormais se réinventer. L'IA devient un argument de vente central pour les nouveaux iPhone, mais son modèle de monétisation reste à définir, Apple ne facturant pas actuellement l'accès à ses fonctionnalités d'IA — même si elle l'envisage.



Les pressions réglementaires sur l'App Store et la récente victoire antitrust contre Google aux États-Unis menacent également de réduire les revenus issus des services. Dans ce contexte, Warren Buffett a d'ailleurs réduit de près des deux tiers la participation de Berkshire Hathaway dans Apple en à peine plus d'un an. Apple doit manifestement créer un nouveau modèle et penser à l'après iPhone.



