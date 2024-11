Apple publie ses résultats financiers du T4 2024

Apple a publié ses résultats financiers du 4e trimestre fiscal de 2024. En année civile, du cycle couvrant les mois de juillet, août et septembre 2024. Période charnière avec l'arrivée des nouveaux iPhone 16 et Apple Watch 10, il est intéressant de voir si Apple peut capitaliser sur ses autres produits. Le Vision Pro, sorti au niveau mondial (ou presque), est également scruté de près.

À la fin de chaque trimestre fiscal, Apple donne rendez-vous pour annoncer ses résultats financiers. C'est le moment idéal pour rassurer les investisseurs et faire décoller l'action AAPL. Sur ce trimestre, l'iPad a beaucoup boosté les résultats grâce à la sortie des iPad Air M2 et iPad Pro M4.



Pour mémoire, Apple commence son exercice fiscal au 1er octobre de l'année N-1.

Place aux chiffres. Durant ces trois derniers mois, Apple a gagné 94,93 milliards de dollars d'après son site dédié aux investisseurs. Une somme en hausse de 5,36 % par rapport à la même période de l'année dernière. Le bénéfice net tiré de ce chiffre d'affaires est de 14,74 milliards de dollars (-35,8%) avec un bénéfice par action de 1,64 dollar contre 1,46 auparavant.



Le chiffre d'affaires du quatrième trimestre fiscal de 2024 est ventilé en plusieurs catégories d'après le communiqué d'Apple :

Tim Cook s'est exprimé dans le rapport financier :

Aujourd’hui, Apple annonce un nouveau record de revenus pour le trimestre de septembre avec 94,9 milliards de dollars, en hausse de 6% par rapport à l’année dernière. Au cours du trimestre, nous étions ravis d’annoncer nos meilleurs produits à ce jour, avec la toute nouvelle gamme d’iPhone 16, l’Apple Watch Series 10, les AirPods 4 et des fonctionnalités remarquables pour la santé auditive et la détection de l’apnée du sommeil. Et cette semaine, nous avons lancé notre premier ensemble de fonctionnalités pour Apple Intelligence, qui établit une nouvelle norme pour la confidentialité dans l’IA et dynamise notre gamme à l’approche de la saison des fêtes.