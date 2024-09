Apple double les AirPods 4 : prix, date et nouveautés

Pressentis depuis des mois, les nouveaux écouteurs d'Apple, les AirPods 4, sont désormais officiels. Lancés aux côtés des iPhone 16 et autre Apple Watch 10, les AirPods 4 proposent plusieurs évolutions notables, tout en affichant un prix canon de 149€ seulement en entrée de gamme.

Deux variantes pour les AirPods 4

La grande nouveauté, c'est qu'Apple propose désormais deux variantes d'AirPods 4. Un modèle standard, vendu 149€, reprend les fondamentaux de la gamme avec le nouveau design et certaines optimisations.

L'autre, facturé 199€, s'adresse aux audiophiles avec des atouts supplémentaires comme la réduction active du bruit, le mode Transparence ou encore la prise en compte des conversations. Le tout avec une autonomie totale pouvant atteindre 30h grâce au nouveau boîtier à charge USB-C et compatible avec le chargeur des Apple Watch.

Les nouveautés des AirPods 4



Voici le résumé des nouveautés pour le modèle entrée de gamme des AirPods 4 :

Nouveau design avec un boîtier plus petit

Un meilleur rendu sonore avec la puce H2 (des AirPods Pro 2)

Confort de port amélioré

Audio spatial personnalisé

Chargement du boîtier en USB-C

Capteur de force sur la tige pour contrôler la lecture

Et voici le résumé des nouveautés pour le modèle haut de gamme :

Réduction active de bruit sans embout intra-auriculaire

Mode transparence et audio adaptatif

Prise en compte des conversations

Charge USB-C, sans fil et MagSafe de l'Apple Watch

Réseau Localiser avec haut-parleur sur le boîtier

Cette mouture 2024 des AirPods semble donc cocher toutes les cases pour séduire un large public, des utilisateurs occasionnels aux audiophiles exigeants. Apple mise sur l'accessibilité de ses technologies de pointe tout en montant en gamme avec un modèle premium.

Prix et date de sortie des AirPods 4

Les AirPods 4 seront disponibles le 20 septembre, mais les précommandes sont ouvertes dès aujourd'hui. Pour ce qui est du prix, il faudra débourser la somme de 149€ pour s'offrir les AirPods 4 de base et 199€ pour le modèle le plus abouti. Ils remplacent donc vraiment les AirPods 2 et AirPods 3.