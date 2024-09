Apple lance la nouvelle Apple Watch 10 : nouveautés, prix et date de sortie

C'est désormais la tradition, l'entreprise basée à Cupertino présente ses nouvelles Apple Watch en même temps que ses iPhone. Cette année, c'est l'Apple Watch Series 10 qui accompagne les iPhone 16 et pas qu'un peu, car elle est officiellement la seule nouvelle Apple Watch pour 2024.

Les nouveautés de l'Apple Watch 10

Après avoir mis en vente une Apple Watch 9 sans grands changements, Apple propose la tant attendue Apple Watch 10. La compagne préférée de l'iPhone garde donc un sobre 10 pour sa dixième version et laisse de côté le X qui avait sonné la révolte de l'iPhone à l'époque. Voici tout ce qu'il faut savoir sur les nouveautés de l'Apple Watch 10 de 2024.

Design

L'Apple Watch 10 se dote d'un plus grand écran, 30 % plus grand que celui de l'Apple Watch 6, et même légèrement au-dessus de l'Apple Watch Ultra. Elle est également plus fine de 10 % (9.7 mm) et possède officiellement le design le plus fin jamais conçu pour une Apple Watch.



Apple confirme qu'elle a aussi gagné en légèreté et que le nouveau modèle en titane poli qui remplace l'acier est 20 % plus léger. Le dos a été repensé avec plus de métal pour l'arrivée de la nouvelle détection de l'apnée du sommeil.

Processeur S10 - Haut-parleurs - Batterie

Nouvelle puce S10 qui lui offre comme chaque année un peu plus de puissance, la rend encore plus économe et lui permet de se mettre désormais à jour toutes les secondes contre toutes les minutes auparavant. L'Apple Watch 10 est maintenant en capacité de récupérer 80 % de batterie en 30 minutes. Des haut-parleurs 30 % plus compacts couplés à un nouveau moteur qui captent mieux votre voix tout en éliminant les bruits parasites lorsque vous passez un appel directement depuis la montre.

Écran amélioré

Comme indiqué plus haut, l'écran OLED grand angle by Apple gagne 30 % d'espace supplémentaire. 40 % plus lumineux, il doit permettre une meilleure visibilité sous tous les angles lorsqu'on est en extérieur. Apple certifie qu'il va devenir bien plus agréable de consulter les apps Mail, Messages ou Calendrier.

Détection de l'apnée du sommeil

Comme prévu par la rumeur, l'Apple Watch 10 gagne une nouvelle fonctionnalité intitulée apnée du sommeil. Comme son nom l'indique, elle donne la force à la montre d'analyser précisément le sommeil et donc la maladie liée à l'apnée du sommeil. Une maladie dont 80 % des personnes touchées ne le savent même pas.



Il y aura également des graphiques dans l'app Santé ainsi qu'un rapport mensuel qui vous donnera la tendance pour savoir s'il faut se rendre chez le médecin ou non pour parler de ce potentiel problème. À noter que la Series 9 et l'Ultra 2 auront par ailleurs cette nouvelle fonctionnalité.

Infos supplémentaires

L'Apple Watch 10 est capable de mesurer la température de l'eau lorsqu'on nage tout en étant plus précise concernant la mesure de la profondeur. De plus, une nouvelle application Marée fait son apparition. Comme pour la météo classique, elle indique sur une tendance de sept jours les marées à venir.



Grâce au titane poli recyclé, l'Apple Watch 10 est désormais neutre en carbone. Du moins, elle gagne le droit de porter cette mention selon les critères établis par Apple en interne.

Couleurs et bracelets

L'Apple Watch Series 10 en aluminium sera disponible en trois couleurs, noir de jaint, or rose et le traditionnel argent. Pour le titane, ce sera natuel, or et ardoise.

Dimensions



Apple Watch Series 10 :

42 mm x 36 mm x 9,7 mm (42 mm)

30 g (alu­minium)

34,4 g (titane)

Apple Watch Series 9 :

41 mm x 35 mm x 10,7 mm (41 mm)

31,9 g (alu­minium)

42,3 g (acier inoxydable)

Prix et date de sortie de l'Apple Watch 10

Date des précommandes : aujourd'hui

Date de sortie : 20 septembre

Prix de départ : à partir de 449 € en aluminium (42 mm, + 30 € en 46 mm) et 799 € en titane (42 mm, + 50 € en 46 mm)

Acheter la nouvelle Apple Watch 10 chez :

