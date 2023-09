Apple lance une Apple Watch Ultra 2 : nouveautés, prix et date de sortie

Ce n'était pas certain, les rumeurs étant parfois contradictoires à son sujet, mais l'Apple Watch Ultra 2 est bel et bien là. La société basée à Cupertino renouvelle sa montre haut de gamme, en même temps que l'Apple Watch de base, pour accompagner comme il se doit les nouveaux iPhone 15 et iPhone 15 Pro.



Sans plus attendre, voici les nouveautés de la montre connectée la plus chère de la gamme, principalement destinée aux aventuriers, qu'ils soient sur terre, dans l'eau ou dans les airs.

Les principales nouveautés de l'Apple Watch Ultra 2

Après avoir lancé la toute première Apple Watch Ultra l'an dernier, Apple s'attelle déjà à améliorer son produit sur certains points. Les changements principaux sont la luminosité maximale, la gestion du monde nuit et un cadran plus complet.



Voici tout ce qu'il faut savoir sur les nouveautés de l'Apple Watch Ultra 2023.

Identique à la Series 9

En toute logique, l'Apple Watch Ultra 2 possède toutes les nouveautés de l'Apple Watch Series 9. Double Tap, Siri en local, une puce U2 ou encore une luminosité augmentée. La montre connectée la plus puissante et performante au monde dixit Apple.

Luminosité améliorée

Étant donné qu'elle est amenée à se retrouver dans toutes les conditions climatiques possibles, l'Apple Watch Ultra 2 embarque un écran qui peut grimper jusqu'à 3 000 nits (1 000 de plus que la Series 9). Logiquement, c'est assez pour regarder l'écran en plein soleil sans trop de souci.

Cadran modulaire ultra + mode nuit automatique

Nouveau cadran inscrit sous le nom de modulaire Ultra. Il affiche plus d'informations que ses compères. Le mode nuit est désormais automatique et s'active en fonction de la lumière du jour. Une action de moins à faire pour l'utilisateur.

Autonomie inchangée

L'autonomie est exactement la même que sur la première version. Apple annonce 36 heures d'utilisation et jusqu'à 72 heures en activant le mode économie d'énergie. Suffisant pour tenir une bonne journée à l'extérieur.

Et c'est tout !

Comme vous pouvez le constater, Apple s'est contenté du minimum pour sa deuxième version. Les possesseurs d'une Apple Watch Ultra 1 n'auront pas forcément l'envie de passer à la caisse pour s'offrir le nouveau modèle. Néanmoins, les nouveaux clients seront au top du top pour partir à l'aventure.

Prix et date de sortie de l'Apple Watch Ultra 2

Date des précommandes : aujourd'hui



Date de sortie : 22 septembre



Prix : 899 €