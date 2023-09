Les capacités de batterie des Apple Watch Series 9 et Ultra 2

Comme pour l'iPhone 15, Apple ne précise pas la capacité des batteries des nouveaux modèles Apple Watch Series 9 et Ultra 2, mais l'information est disponible la base de données réglementaire chinoise. La Series 9 est logée à la même enseigne que la Series 8, alors que l'Ultra 2 est légèrement mieux dotée.

Pas de révolution sur la batterie

Selon les données déclarées par Apple pour commercialiser ses montres en Chine, les modèles Apple Watch 9 de 41 mm et 45 mm sont équipés de batteries de 282 mAh et 308 mAh, respectivement. Ce sont exactement les mêmes capacités que les batteries des modèles Apple Watch Series 8 de l'an dernier, ce qui est logique étant donné qu'Apple affirme que les modèles Series 9 ont la même autonomie de 18 heures que les modèles Series 8 (malgré la nouvelle puce S9).

Quant à l'Apple Watch Ultra 2, elle est équipée d'une batterie de 564 mAh, soit environ 4 % de plus que la batterie de 542 mAh de l'Apple Watch Ultra originale. Cependant, Apple affirme que l'Ultra 2 a la même autonomie de 36 heures que la première génération, probablement en raison de son écran plus lumineux et d'autres nouvelles fonctionnalités.



Voici le comparatif entre les batteries des Apple Watch 2022 et 2023 :

Modèle Batterie Apple Watch Series 9 (41mm) 282 mAh Apple Watch Series 8 (41mm) 282 mAh Apple Watch Series 9 (45mm) 308 mAh Apple Watch Series 8 (45mm) 308 mAh Apple Watch Ultra 2 564 mAh Apple Watch Ultra 542 mAh



Pour mémoire, les nouvelles Apple Watch sont des itérations mineures avec comme nouveautés un écran plus lumineux, une puce S9 plus rapide, un nouveau geste "Double Tap" pour interagir avec les téléphones portables et c'est à peu près tout, si l'on occulte les bracelets en FineWoven qui remplacent le cuir. Pas de nouveau capteur pour la glycémie par exemple, il faudra attendre l'Apple Watch X.