Apple va recalibrer la capacité de la batterie sur l'Apple Watch Series 6 avec watchOS 9.4

La version watchOS 9.4 est actuellement dans une phase de bêta depuis plus de deux semaines et on vient d'apprendre qu'elle va jouer un rôle majeur pour la batterie des Apple Watch Series 6 de 44 mm. En effet, Apple va recalibrer les batteries de ce modèle, à quoi ça sert ? Qu'est-ce que ça va changer ? On vous explique tout !

Voici à quoi s'attendre

Dans un document d'assistance mis à jour pendant la nuit, Apple explique que la bêta de watchOS 9.4 comporte un processus de réétalonnage de la batterie pour l'Apple Watch Series 6 de 44 mm. Mais qu'est-ce que c'est ?

Dans le passé, plusieurs iPhone, notamment l'iPhone 11, ont également vu leur batterie réétalonnée. Cela permet de corriger les fausses estimations de l'état de santé de la batterie.



Par exemple, il arrive que le système d'exploitation vous indique un état de la batterie qui s'est usé trop rapidement depuis l'activation de votre appareil, chose qui ne représente pas la réalité. Le réétalonnage permet d'afficher à nouveau le bon pourcentage, ce qui évite à l'utilisateur de se dire "ma batterie est usée, je vais demander qu'on me la change en Apple Store".

Avec watchOS 9.4, les Apple Watch Series 6 de 44 mm afficheront à nouveau la capacité maximale de la batterie avec plus de précision. Pour l'utilisateur, cela peut être une bonne comme une mauvaise nouvelle puisqu'il peut voir que sa batterie n'était finalement pas aussi fatiguée que le prétendait watchOS 9.3, mais ça peut également être le contraire...



Apple reconnait donc que le pourcentage que vous observez en ce moment sur votre Apple Watch Series 6 dans (Réglages -> Batterie -> État de la batterie) est erroné. Bien évidemment, les autres Apple Watch en dehors de la Series 6 de 44 mm ne sont pas concernés.