Attention, watchOS 10.1 décharge la batterie des Apple Watch

Peu de temps après la sortie de watchOS 10.1 en version finale, les témoignages affluent concernant des problèmes de décharge de la batterie. Un certain nombre d'utilisateurs sont confrontés à ce problème, ainsi qu'à une surchauffe des montres depuis la mise à jour. Apple a réglé le souci sur l'iPhone 15 Pro avec iOS 17.0.3, mais a apparemment fait la même erreur sur ses tocantes.

Une autonomie ridicule sur watchOS 10.1

Ce problème semble être assez répandu, mais il n'affecte pas tous les utilisateurs d'Apple Watch. Les personnes concernées utilisent différents modèles, de l'Apple Watch Series 4 aux dernières Apple Watch Series 9 et Apple Watch Ultra 2.

Les utilisateurs d'Apple Watch concernés signalent que la batterie se décharge beaucoup plus rapidement que d'habitude. Un utilisateur sur Twitter indique que son Apple Watch Series 9 est passée de 100 % à 0 en seulement trois heures. Un autre utilisateur signale que la batterie de son Apple Watch Series 7 s'est vidée de 25 % en seulement 30 minutes. On trouve de nombreux exemples de chute sur X : cas 1, cas 2, cas 3. On retrouve une palanquée sur Reddit également (cas 1, cas 2, cas 3, cas 4) ou encore les forums Apple (Apple Support 1 et Apple Support 2).



Mais ce n'est pas tout. Beaucoup de ces personnes disent aussi qu'elles ont du mal à recharger leur Apple Watch en raison de problèmes de surchauffe. Dans l'application Réglages, les utilisateurs voient apparaître le message suivant : "La charge a été suspendue en raison de la température de l'Apple Watch". Concrètement, cela signifie que la batterie de l'Apple Watch se vide lorsqu'elle est sur le chargeur. Le processeur semble tourner à fond en permanence.



Le pire, c'est ce bug majeur semblait déjà présent la version bêta de watchOS 10.1 et qu'Apple n'y a pas remédié. Cette version apportait notamment le Double Tap et le NameDrop.

Aucune réaction d'Apple

Pour le moment, Apple n'a pas réagi. Les notes de mise à jour d'Apple pour watchOS 10.1 ne mentionnent aucune modification de l'autonomie ou des paramètres de la batterie. Apple a publié la première version bêta pour développeurs de watchOS 10.2 hier soir, mais cela ne semble pas résoudre ces problèmes.



Avez-vous constaté une dégradation de l'autonomie de votre Apple Watch depuis la mise à jour vers watchOS 10.1 ?