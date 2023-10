Avec iOS 17.0.3, l'iPhone 15 Pro chauffe moins tout en restant performant

Le problème de surchauffe de l'iPhone 15 Pro a été au coeur de l'actualité ces derniers jours. Après une remontée par une partie des clients, Apple avait initialement répondu que c'était la faute de certaines applications comme Instagram, Uber et Genshin Impact (ce que nous avions constaté lors de notre test). Rapidement, la firme avait déclaré qu'elle proposerait une mise à jour pour éviter une sur sollicitation du processeur A17 Pro. Cette mise à jour estampillée 17.0.3 est sortie cette semaine, confirmant rapidement que les soucis avaient bien été résolus, tout en préservant les performances. Mais quoi de mieux que de le vérifier à l'aide de l'imagerie thermique et des benchmarks.

En tant que média spécialisé Apple, nous avons eu un certain nombre de retours sur un problème de surchauffe anormale des nouveaux iPhone. Les clients, du moins une partie, ont constaté que leur téléphone était trop chaud pour être tenu en main, alors même qu'ils ne s'adonnait pas forcément à des jeux 3D AAA. Et même sur des titres comme Genshin Impact, la différence avec un iPhone 14 Pro par exemple était palpable. Le hic, c'est que tout le monde n'était pas concerné.

Apple a confirmé le problème, mais a démenti les informations selon lesquelles il aurait un rapport avec le changement de châssis du modèle Pro, qui est passé de l'acier inoxydable au titane. En effet, selon la société, les derniers modèles ont une meilleure dissipation de la chaleur que les iPhones précédents.

Le fabricant de l'iPhone nous a expliqué qu'il s'agissait plutôt d'un mélange de bogues dans iOS 17 et de problèmes avec des applications comme Instagram et Uber, qui sollicitaient trop le processeur du téléphone pour faire grimper la température.

Avec la mise à jour 17.0.3 de mercredi, la firme a corrigé plusieurs bugs et failles de sécurité. Mais surtout, cette version a résolu un problème susceptible d'entraîner un fonctionnement plus chaud que prévu de l'iPhone, d'après les mots d'Apple.

Avant iOS 17.0.3 / Après iOS 17.0.3

Certains craignaient que l'entreprise n'ait bridé les performances de la puce A17 Pro pour parvenir à ce résultat, mais les résultats des tests de banc d'essai, les fameux benchmarks, n'ont montré aucun signe en ce sens. Selon les cas, les scores en mono et multi-core ont même surpassé ceux d'iOS 17.0.2.



Geekbench 5 sous iOS 17.0.2 :

Après mise à jour vers iOS 17.0.3 :

Mais deux heures plus tard (après indexation), les scores remontent :

Concernant la chaleur dégagée, des données objectives ont été fournies à l'aide d'une caméra FLIR (Forward-Looking InfraRed), également connue sous le nom de caméra thermique. Cet appareil a non seulement fourni une représentation visuelle de la chaleur, mais elle a également montré les températures spécifiques mesurées.



ZDNet a utilisé le même kit pour mesurer la température avant et après l'installation d'iOS 17.0.3, confirmant que la mise à jour a effectivement résolu le problème.



Avant :

J'ai utilisé une caméra thermique pour mesurer la chaleur et j'ai constaté que l'iPhone 15 Pro Max atteignait 107,1 degrés Fahrenheit (environ 42°C). C'est beaucoup plus chaud que les autres téléphones iPhone et Android, qui ont généralement atteint une température maximale de 85 à 95 degrés lors de la charge rapide dans mes tests. Le téléphone le plus chaud dans les mêmes conditions a été le Samsung Galaxy Fold 5, qui a atteint 98,7 degrés Fahrenheit.

Après :

J'ai téléchargé la mise à jour iOS 17.0.3 et j'ai laissé mes iPhone 15 Pro et iPhone 15 Pro Max se vider de leur énergie, puis je les ai branchés pour une charge rapide en utilisant les mêmes paramètres et le même équipement au même endroit que lors de mes tests précédents. Cette fois-ci, ils n'ont jamais été plus que légèrement chauds au toucher et n'ont pas dépassé 93,8 degrés Fahrenheit (environ 35°C). Ils sont restés dans une fourchette comprise entre 80 et 90 degrés, ce qui représente une nette amélioration par rapport à la version 17.0.3 d'iOS, où les deux iPhone 15 Pro dépassaient systématiquement les 100 degrés Fahrenheit en charge rapide avec le chargeur de 35W.