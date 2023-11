Apple Configurator 2.17 supporte les iPhone 15

L'application Apple Configurator sur Mac est peu connue du grand public, mais est très utilisée pour les flottes d'entreprises. Elle facilite le déploiement d’iPhone, d'iPad et d'Apple TV au sein d'un établissement, permettant d'appliquer en lot des réglages spécifiques (réseau, apps, droits, etc). La nouvelle version 2.17 d'Apple Configurator arrive près d'un an après la précédente mise à jour. Son objectif est de supporter les derniers appareils, soit la gamme iPhone 15.

Mise à jour d'Apple Configurator

Utilisez Apple Configurator pour configurer rapidement de nombreux appareils connectés à votre Mac via USB avec les réglages, apps et données que vous spécifiez pour vos étudiants, employés ou clients.

L'application Apple Configurator, qui permet donc de configurer des dizaines d'appareils rapidement et facilement, prend enfin en charge les nouveaux iPhone 2023. Au-delà des iPhone 15, la mise à jour publiée cette nuit ajoute des raccourcis et la possibilité de les exécuter lors de la connexion / déconnexion des appareils. De quoi faciliter un peu plus la gestion. Les premiers raccourcis disponibles sont : Rechercher/Filtrer, Effacer, Restaurer, Mettre à jour, Préparer, Renommer, Installer le profil, Fournir lʼidentité de la supervision ;



Enfin, Apple Configurator apporte une option importante lorsqu'un appareil est effacé : la suppression automatique des cartes eSIM.



Si vous gérez un parc d'appareils dans une école ou une entreprise, jetez un oeil à Apple Configurator.

Télécharger l'app gratuite Apple Configurator