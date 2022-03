Apple Configurator supporte les nouveaux iPhone SE 3 et iPad Air 5

Medhi Naitmazi

Apple a mis à jour cette semaine son application Apple Configurator en version 2.15.1, qui est utilisée pour déployer des appareils iOS et Mac preconfigurés dans les écoles et les entreprises. La dernière version de l'outil le rend entièrement compatible avec l'iPhone SE de troisième génération et l'iPad Air de cinquième génération tout juste sortis, ainsi qu'avec les dernières versions d'iOS 15.4 et de macOS 12.3.

Apple Configurator se met à jour

Avec Apple Configurator, les organisations telles que les écoles ou les entreprises peuvent facilement configurer un grand nombre d'appareils iOS et de Mac en utilisant un seul ordinateur. L'appli offre des options pour définir les paramètres, les apps et les données des étudiants ou des employés, idéal pour bloquer certains accès, installer un VPN spécifique, restreindre les droits sur la machine, ou encore assurer une assistance à distance en cas de besoin. Un MDM en somme.

Apple Configurator présente une conception flexible, centrée sur les appareils, qui vous permet de configurer rapidement et facilement un ou plusieurs dizaines d'appareils. Il suffit de sélectionner un seul appareil ou plusieurs à la fois et d'effectuer une action.



Avec le Configurateur Apple, vous pouvez mettre à jour les logiciels, installer des applications et des profils de configuration, renommer et modifier le papier peint des appareils, exporter des informations et des documents sur les appareils, et bien plus encore. Vous pouvez également inspecter n'importe quel appareil pour voir des détails tels que le numéro de série et les adresses matérielles, les applications et les profils installés, ainsi que le journal de la console.

La version 2.15.1 de l'application la rend compatible avec les derniers appareils et mises à jour logicielles présentés par Apple lors de l'événement spécial "Peek Performance" au début du mois et qui a accouché d’un iPhone SE 3, d’un iPad Air 5, des iPhone 13 verts, du Studio Display et du Mac Studio.



L'année dernière, Apple a également annoncé qu'elle allait introduire Apple Configurator sur l'iPhone. Toutefois, l'application iOS a été créée pour configurer un Mac non acheté par une organisation dans Apple Business Manager ou Apple School Manager.



Apple Configurator est disponible gratuitement sur l'App Store. L'outil nécessite un Mac exécutant macOS Catalina 10.15.6 ou une version ultérieure.

