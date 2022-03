[LIVE] Keynote Apple du 8/03 : iPhone SE 3, iPad Air 5 et Mac M2

Actualité Apple

C'est le jour J comme dit Apple au moment de vous livrer un nouveau produit par transporteur. Il est temps de découvrir la toute première ribambelle de nouveautés matérielles de l'année 2022 avec le keynote "Peek Performance" dédié aux iPhone SE 3, iPad Air 4 et Mac M2. Il pourrait y avoir plusieurs ordinateurs de présentés, comme le MacBook Pro 2022, le Mac mini 2022 et l'écran Display Studio dont en entend de plus en plus parler.



Nous attendons également le lancement d'iOS 15.4 et de macOS 12.3 Monterey en version finale.

Lancé par Tim Cook, cet #AppleEvent se tiendra encore une fois à distance et sera pré-enregistré par les responsables de la firme, avant un retour à la normale prévu pour très bientôt puisque les employés sont attendus au bureau pour le 11 avril à Cupertino.

Quelle heure pour le keynote Peek Performance

Soyez présents à 19 h sur notre page keynote (France / Belgique / Suisse, 18 h en Algérie / Maroc / Tunisie, 17 h en Côte d'Ivoire / Sénégal / ..., et 13 h au Québec), pour suivre la deuxième conférence de rentrée dédiée aux nouveautés matérielles d'Apple. Tout sera retranscrit en français et en images ici-même, cf lien ci-dessous.

Les nouveautés possibles du keynote Apple

L'iPhone SE 3

Le nouvel iPhone SE 3 constituera donc l'entrée de gamme d'Apple pour 2022. Sans bouleverser une recette qui fonctionne, le petit "SE" sera cependant bien plus puissant avec la puce A15 Bionic (le même processeur que les iPhone 13) et capable d'accélérer les échanges de données grâce à l'adjonction d'un modem 5G. Un iPhone qui devrait rester à 469€ mais qui reste sur une bonne vieille dalle LCD. Un tableau qui pourrait cependant être bien plus beau si Apple décidait de le vendre pour 300€.

L'iPad Air 5

L'autre vedette du jour sera sans aucun doute l'iPad Air 5, la tablette qui viendra remplacer l'excellent iPad Air 4 au design inspiré de l'iPad Pro, avec sa puce A14 (comme les iPhone 12) et Touch ID sur le bouton d'alimentation. Après la révolution de fin 2020, cette année sera plus calme pour le milieu de gamme qui devrait passer à la puce A15 et à la 5G.

Les nouveaux Mac 2022

Le premier Apple Event de 2022 sera aussi l'occasion de présenter de nouveaux Mac. On parle sur d'un MacBook Pro M2 13 pouces (sans Touch Bar), mais aussi d'un iMac Pro 27 M1 Pro / Max, d'un Mac mini M1 Pro / Max et même d'un Mac Studio, une sorte d'hybride entre Mac mini et Mac Pro. De quoi étoffer la gamme et quasiment terminer la transition Apple Silicon, sans compter sur un écran Display Studio deux fois moins cher que le Pro Display XDR.

Mise à jour iOS 15.4 et macOS 12.3

Pour accompagner tout ce beau monde, Apple mettra à disposition de ses utilisateurs la dernière mise à jour actuellement en bêta, iOS 15.4, iPadOS 15.4, tvOS 15.4, watchOS 8.5 et macOS 12.3. Outre le support des nouveaux appareils, ces firmwares vont permettre l'utilisation de Face ID avec un masque, l'utilisation de Universal Control, Tap To Pay, 37 emojis supplémentaires, l'ajout de la carte d'identité dans Wallet, les notifications sur les sites mobiles, et plus encore des messages anti-harcèlement sur les AirTags.



Enfin, certains attendent toujours un signe du côté des Apple Glass et / ou de l'Apple Car. Mais rien n'est moins sûr.

Comme suivre le keynote d'Apple en français

Pour ne rien manquer, comme d’habitude depuis 14 ans, rendez-vous sur iPhoneSoft.fr. On retranscrira l’évènement en direct et en français, tandis qu'on présentera l’essentiel des nouveautés dans des articles dédiés à chaque produit juste après la conférence.

Keynote Apple en français

