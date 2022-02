L'iPhone SE 2022 sous la barre des 300$ ?

Il y a 3 heures (Màj il y a 2 heures)

Guillaume Gabriel

Et si Apple préparait une surprise pour son prochain smartphone low-cost ? C'est en tout cas ce que pense le journaliste Mark Gurman du célèbre site web Bloomberg dans sa newsletter hebdomadaire. Selon lui, le prix de l'iPhone SE 2022 pourrait commencer à 299 dollars, ce qui serait un excellent rapport qualité-prix si les rumeurs s'avèrent vraies.

Mieux encore mieux, la firme de Cupertino pourrait continuer de vendre l'iPhone SE actuel à un prix de 199 dollars.

iPhone SE 2022 : une baisse de prix significative ?

Imaginez pouvoir mettre la main sur un smartphone signé Apple qui embarque la 5G, un processeur A15 amélioré et un meilleur appareil photo pour moins de 300$ ? C'est ce qui pourrait bien se passer selon le journaliste Mark Gurman dans sa newsletter du jour.



Bien sûr, pour le moment, la présence de la 5G et de la puce A15 est encore dans la catégorie des rumeurs, mais on imagine que ce n'est pas impossible que la Pomme nous fasse profiter de ses dernières technologies. Si la Pomme fait ce choix, l'iPhone SE actuel pourrait être vendu au prix de 199 dollars, pour concurrencer les autres fabricants qui proposent tous des appareils bien plus accessibles.



De plus, l'iPhone SE actuel serait une belle alternative pour les personnes n'ayant pas besoin de la 5G, mais ferait également disparaitre la gamme d'iPod. Il y a deux ans, le coût matériel de l'iPhone SE était évalué à environ 200 dollars : seulement, depuis, on imagine que les prix des matériaux ont baissé et qu'Apple rentrerait dans ses gains.



Réponse dans les prochains mois, et même dès le 8 mars avec la présentation possible de l'iPhone SE 3, le modèle 2022 toujours basé sur l'iPhone 8.