Tout ce que l’on sait sur l’iPhone SE 3 : puce A15, 5G, design et prix

Il y a 1 heure

Le renouvellement du téléphone Apple le moins cher approche à grand pas, il s’agit bien évidemment de l’iPhone SE 2022. La troisième génération de l’entrée de gamme arrivera au printemps prochain, deux ans après l’iPhone SE 2 et six ans après le premier. À quelques semaines de sa présentation lors d’un keynote, il est temps de faire le tour de tout ce que l’on sait à son propos.

Quel design pour l’iPhone SE 3 ?

C’est un fait quasiment acquis, le nouvel iPhone SE 3 aura le même design que l'iPhone SE 2020. Le blog japonais Macotakara ainsi que les analystes Ming-Chi Kuo et Ross Young pensent que l'iPhone le plus abordable d'Apple sera doté du même écran LCD de 4,7 pouces avec un design semblable à celui de l'iPhone 8. Un design qui remonte même à l’iPhone 6 de 2014.



Concrètement, cela signifie que le prochain iPhone SE 2022 conservera le Touch ID sur le bouton d'accueil et qu'il proposera simplement de nouveaux coloris. Des changements plus substantiels, comme le design bord à bord, seraient réservés au modèle 2023, selon Ross Young.



Selon certaines rumeurs, le prochain iPhone SE 4 serait doté d'un écran plus grand de 5,5 pouces ou 5,7 pouces et d'un bouton latéral Touch ID comme sur les iPad Air 4 et iPad mini 6.



Seul le blog MyDrivers en octobre 2021 affirmait que l'iPhone SE 3 ne serait pas basé sur l'iPhone 8 mais sur l'iPhone XR.

Processeur A15

L'actuel iPhone SE utilise le processeur A13 Bionic des iPhone 11. Selon les analystes les plus fiables, la prochaine génération va grandement améliorer ses spécifications, car elle devrait être équipée de la puce A15 Bionic, la même que celle que l’on trouve sur les iPhone 13.



Depuis qu'Apple a lancé l'iPhone SE, il a toujours été équipé du même processeur que la génération actuelle de l'iPhone, il est donc normal qu'il en soit de même en 2022.

Stockage

Aucune information sérieuse n’a abordé la question du stockage. Le modèle actuel est disponible en options de 64 et 128 Go.



Ce sera intéressant de voir si Apple fait comme avec la gamme d'iPhone 13 qui commence désormais à 128 Go. Selon nous, c'est tout de même peu probable, surtout avec la pénurie de composants et les prix qui grimpent en flèche.

L’appareil photo

Pour l'instant, les informations concernant l'appareil photo de l'iPhone SE 3 sont chétives. La seule chose dont on soit sûr, c'est qu'il garde son capteur unique arrière. En revanche, pour suivre les dernières évolutions, l'iPhone SE 3 pourrait récupérer le capteur principal de l'iPhone 12, car il reprend généralement l'objectif utilisé l'année précédente.



De même, la caméra FaceTime à l'avant pourrait faire un bond en passant de 7 à 12 Mp, comme les iPhone modernes. Le tout profiterait du mode nuit, du mode cinématique et autres joyeuseries.

La compatibilité 5G

Si l'appareil photo n'est pas encore très clair, tout le monde s'accorde à dire que l'iPhone SE 2022 aura un modem 5G. En juin 2021, l'analyste Ming-Chi Kuo affirmait déjà que l'iPhone SE 3 comporterait deux grandes améliorations : la 5G et un meilleur processeur. En octobre, le blog japonais Macotakara et l'analyste Ross Young ont également confirmé la prédiction de Kuo et ont parlé de l'iPhone SE 5G.

Pas de support MagSafe

Pour limiter les coûts, Apple n'aurait pas retenu la technologie MagSafe. Selon nos confrères de Macotakara, l'iPhone SE 3 ne sera pas compatible avec la dernière technologie d'Apple et donc avec les accessoires aimantés comme la batterie externe ou le chargeur sans fil.

Selon des sources fiables en Chine, l'iPhone SE (3e génération), qui est censé être le successeur de l'iPhone SE (2e génération) sorti en avril 2020, conservera le design du châssis et continuera à prendre en charge la recharge sans fil Qi, mais ne prendra pas en charge MagSafe.

Quelle date de sortie pour l’iPhone SE 2022 ?

Selon la toute dernière information de Bloomberg datant de début février, l'iPhone SE 3 pourrait être dévoilé dès le 8 mars lors d'un keynote. D'après Mark Gurman, Apple prévoit un événement le mois prochain au cours duquel seront présentés cet iPhone SE 3, un nouvel iPad Air 5 et, éventuellement, un nouveau Mac.



D'autres publications corroborent également cette tendance avec un événement Apple à venir dans les prochaines semaines. Fin novembre 2021, un rapport de TrendForce indiquait qu'Apple annoncerait l'iPhone SE 3 au cours du premier trimestre de 2022.



L'iPhone SE de troisième génération devrait être un instrument majeur pour aider Apple à s'imposer sur le segment de marché des smartphones 5G de milieu de gamme. Son volume de production pour 2022 devrait atteindre 25 à 30 millions d'unités.

Quel prix pour l'iPhone SE 3 ?

Comme il s'agit de l'iPhone le plus abordable, il est probable qu'il reste à un prix de 459€ (ou 399 $ aux USA). Avec une nouvelle puce A15, la 5G et éventuellement plus de stockage, ce téléphone serait encore plus intéressant pour les clients à petit budget, bien qu'il reste sur un design vieillissant.



l'iPhone SE 3 permettrait à Apple de faire basculer des millions d'utilisateurs Android vers l'iPhone, comme ce que rappelait les analystes de JP Morgan en décembre dernier.

Le programme de reprise d'Apple pour les modèles Android n'est certes pas aussi attractif que les valeurs de reprise de l'iPhone, mais il pourrait néanmoins conduire à une fourchette de prix de départ moyenne de 269 à 399 dollars pour l'iPhone SE 5G, ce qui reste très compétitif.

Conclusion

Vous savez donc tout concernant l'iPhone SE 3. Bien évidemment, si de nouvelles informations croustillantes nous parviennent, nous ne manquerons pas de mettre à jour cet article. En attendant, vous ne devriez pas être surpris lors de la prochaine conférence Apple puisque le nouvel iPhone d'entrée de gamme n'a déjà plus de secret pour vous. En attendant, vous pouvez consulter notre test de l'iPhone SE 2.