Focos Live apporte le mode cinématique aux anciens iPhone (et bien plus)

Vous le savez certainement, seuls l'iPhone 13 et l'iPhone 13 Pro sont capables de réaliser des vidéos en mode "Portrait" grâce au mode Cinématique, mais cette fonctionnalité n'est pas disponible pour les modèles d'iPhone précédents, même l’iPhone 12. Avec Focos Live que l’on a découvert l’an dernier en même temps que TranslatAR, il est possible de réaliser des vidéos stylées sur d'autres modèles d'iPhone.

Focos Live offre le mode portrait vidéo à tous les iPhone

L'application combine les données de profondeur des caméras de l'iPhone pour créer l'effet d'un arrière-plan flou dans les vidéos, tout en maintenant le sujet net et en avant. Focus fonctionne encore mieux avec la caméra TrueDepth et le scanner LiDAR de l'iPhone 12 Pro et du dernier iPad Pro puisque l’application récupère des données encore plus précise sur la distance des différents éléments de la scène. Le résultat est bluffant, surtout qu’on peut peaufiner l’image en jouant sur la focale mais aussi mettre le focus sur un objet ou une personne en tapotant simplement dessus. Pour ceux qui ont un iPhone 13, Focos sait se rendre utile avec différents effets de flou permettant un rendu original. Mieux, il est possible de filmer ainsi avec la caméra frontale.

Un studio d’édition complet

En plus de flouter l'arrière-plan de la vidéo, l'appli permet aux utilisateurs de modifier les vidéos avec des filtres, des ajustements de couleurs et d'autres effets à posteriori. C’est un véritable petit studios de montage qui autorise l’ajout de textes fixes ou animés, de gifs, de transition et plus encore comme une piste audio. C’est une app complète indispensable pour tous les amateurs de vidéos.



Voici les fonctions principales :

Portrait vidéo avec données de profondeur pour double objectif, triple objectif, LiDAR et caméra frontale.

Fonction de mise au point en continu pour le suivi d'objet et l'ouverture.

Simulation d'ouvertures multiples pour créer plusieurs effets bokeh.

Fonction de calques multiples pour afficher jusqu'à 4 vidéos sur un même écran.

Calque d'effet pour chaque option.

Effets de ralenti et de rembobinage pour créer des vidéos originales.

Notre fonctionnalité d'incrustation de niveau professionnel traite parfaitement des cheveux ou des plumes sur fond vert ou bleu.

Éditeur audio indépendant pour la gestion des sons et de la musique.

Stabilisateur vidéo corrige les problèmes de tremblement pour toutes les vidéos existantes.

Fonction d'exportation vidéo sous la forme de capture d'écran, de GIF animé ou au format 4K et 60fps.

Prise en charge de l'importation de fichiers 3DL et CUBE en tant que filtres personnalisés.

Prix et téléchargement de Focos Live

Focos Live est disponible gratuitement sur l'App Store, mais certaines fonctionnalités comme des options d’export nécessitent un abonnement disponible via des achats intégrés :

Abonnement mensuel 1,99 €

Abonnement annuel 8.99 €

Accès illimité à vie 14,99 €

Pas de panique si vous ne voulez pas dépenser d’argent, la version gratuite est déjà largement suffisante dans la plupart des cas, vous verrez.

Et si vous préférez prendre des photos, sachez que Focos tout court est également disponible et qui propose notamment un mode portrait / bokeh de grande qualité grâce à des algorithmes poussés et un jeu entre le focus et la profondeur de champ. Son but est clair, se rapprocher des appareils Reflex en misant tout sur l’IA.

Télécharger l'app gratuite Focos Live