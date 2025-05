Google Gemini Live View arrive sur iPhone et Mac

À l'occasion de la conférence Google I/O 2025, Google a annoncé l’arrivée de la fonctionnalité « Live View » sur son application Gemini pour iOS. Cette nouveauté permet à l’assistant IA de voir en temps réel à travers la caméra de l’iPhone, offrant ainsi une assistance visuelle intelligente et contextuelle.

Google accélère véritablement sur l'IA

Google a annoncé ce 20 mai 2025, en marge de sa conférence Google I/O actuellement en cours, une nouvelle mise à jour majeure de son application Gemini sur iOS (et Android) : l’intégration de la fonctionnalité « Live View », permettant une interaction en direct avec l’environnement visuel de l’utilisateur.

Une assistance visuelle en temps réel grâce à l’IA

La fonction « Live View » transforme l’usage de l’IA sur mobile. Désormais, les utilisateurs peuvent filmer leur environnement avec la caméra de leur iPhone ou iPad, et obtenir en temps réel des réponses, des descriptions, ou des suggestions de la part de Gemini.

Par exemple, lors de la démonstration faite pendant la Google I/O, Gemini a su identifier plusieurs objets dans une pièce, corriger des erreurs d’analyse, puis répondre à des questions de suivi. L’assistant peut ainsi aider à organiser une étagère, expliquer l’usage d’un outil de bricolage, ou même donner des conseils lors d’une séance de shopping.



Google ne s’arrête pas là. Une autre mise à jour prévue pour cet été permettra à Gemini de s’appuyer sur un contexte personnel enrichi : emails, Google Drive, historique de chat, notes… L’objectif est d’adapter les réponses au ton de l’utilisateur, par exemple pour formuler automatiquement une réponse d’e-mail personnalisée, cohérente avec son style habituel.

Également intégré nativement à Google Chrome sur Mac

Google a également confirmé l’intégration de son assistant IA Gemini directement dans le navigateur Chrome sur macOS et Windows. Dès cette semaine, les abonnés aux offres Google AI Pro et Ultra pourront accéder à Gemini via une icône en forme d’étoile scintillante située en haut à droite de Chrome. En cliquant dessus ou en utilisant le raccourci clavier, une fenêtre flottante s’ouvre, permettant de poser des questions sur la page en cours de consultation. Gemini peut ainsi résumer le contenu, expliquer des termes complexes ou comparer des produits, en s’appuyant sur le texte et les images présents sur la page.



Gemini Live est également disponible en bas à droite du navigateur. Elle permet d’interagir oralement avec l’assistant, qui peut agir comme un tuteur personnel, un conseiller d’achat ou même un assistant culinaire.



Google prévoit d’enrichir progressivement les capacités de Gemini dans Chrome. Parmi les fonctionnalités envisagées : la navigation automatique vers des sections spécifiques d’une page, le remplissage de formulaires, l’organisation des onglets et la mémorisation des pages visitées. Gemini pourra également interagir avec plusieurs onglets ouverts simultanément, offrant une assistance plus contextuelle et proactive

Une accessibilité renforcée

Cette nouveauté marque aussi une avancée majeure pour l’accessibilité. Les personnes malvoyantes ou aveugles peuvent désormais recevoir une description vocale immédiate de ce que leur appareil capture. Cela repose sur les travaux du projet Astra, dévoilé par Google lors de la même conférence.

Initialement disponible sur les smartphones Pixel, « Live View » s’ouvre donc à l’écosystème iOS, en intégrant nativement les capacités de l’iPhone à la puissance de Gemini.

Une stratégie pour concurrencer Siri et ChatGPT

Avec cette nouvelle fonction, Google continue de rapprocher Gemini de l’usage quotidien tout en renforçant sa présence dans l’écosystème Apple, concurrençant directement Siri et les autres assistants IA comme ChatGPT sur iPhone. L’application Gemini peut être téléchargée gratuitement sur l’App Store, avec certaines fonctionnalités avancées réservées aux abonnés Gemini Advanced.

Télécharger l'app gratuite Google Gemini