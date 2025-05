Google Gemini arrive sur les montres connectées, voitures, téléviseurs et casques AR/VR

Google franchit une nouvelle étape dans l’intégration de son intelligence artificielle Gemini en l’étendant bien au-delà des smartphones. Montres connectées, voitures, téléviseurs et appareils de réalité étendue vont désormais bénéficier de cette IA, transformant l’écosystème Android en une expérience encore plus fluide, contextuelle et intelligente.

Gemini : l’assistant IA de Google s’étend à de nouveaux horizons

Google vient de lancer une importante mise à disposition de son assistant intelligent Gemini, qui sera prochainement disponible sur une large gamme d'appareils Android, y compris les montres connectées, les voitures, les téléviseurs et les dispositifs de réalité étendue (XR).

Gemini, l’assistant basé sur l’intelligence artificielle de Google, est en passe de devenir omniprésent dans l’écosystème Android. Initialement intégré aux smartphones, Gemini sera prochainement disponible sur :

Montres connectées (Wear OS) : permettant aux utilisateurs d’interagir naturellement avec leur montre, que ce soit pour définir des rappels, consulter des messages ou obtenir des informations contextuelles, sans avoir à sortir leur téléphone.

Android Auto et voitures avec Google intégré : offrant une assistance mains libres améliorée, Gemini pourra, par exemple, trouver une station de recharge à proximité d’une destination ou résumer des messages reçus pendant la conduite.

Google TV : facilitant la recherche de contenus adaptés, comme des films d’action appropriés pour les enfants, ou répondant à des questions éducatives en affichant des vidéos pertinentes.

Dispositifs XR (réalité étendue) : en collaboration avec Samsung, Gemini sera intégré aux casques XR, permettant des interactions immersives, comme la planification de voyages en visualisant des vidéos, des cartes et des conseils locaux en réalité virtuelle.

Une intégration cohérente avec Android 16

Cette expansion de Gemini s’inscrit dans le cadre des mises à jour prévues avec Android 16, qui introduit un nouveau langage de design, Material 3 Expressive, visant à offrir une expérience utilisateur plus personnalisée et cohérente sur tous les appareils.

Avec l’intégration de Gemini sur une variété d’appareils, Google vise à offrir une assistance intelligente et contextuelle, accessible à tout moment et en tout lieu. Cette initiative marque une étape significative vers une expérience utilisateur unifiée et enrichie dans l’écosystème Android. Le concurrent direct d'Apple Intelligence.

