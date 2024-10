Google chercherait à créer des lunettes connectées avec l'IA de Gemini

Après l'abandon des Glasses, Google semble vouloir reprendre sa place sur le marché des lunettes connectées, cette fois-ci avec l'IA Gemini comme atout majeur. Selon de récents rapports, le géant de la technologie aurait approché EssilorLuxottica pour discuter de l'intégration de Gemini dans de futures lunettes intelligentes.

Une nouvelle approche pour Google

Ces dernières années, l'engouement autour des appareils d'AR/VR n'a fait que croitre. Si Apple croit davantage dans les casques de réalité mixte avec son Vision Pro, Google souhaite suivre le chemin des Meta Ray-Ban en (re)créant des lunettes connectées.



Mountain View ne souhaite pas reproduire les erreurs des Glasses et opte maintenant sur une stratégie diamétralement différente. Le projet ne serait plus mené en interne mais en partenariat avec EssilorLuxottica, entreprise franco-italienne spécialisée dans les verres correcteurs et l'optique. De plus, à l'instar des Ray-Ban Meta, aucun écran ne serait de la partie et les lunettes se concentreraient sur des fonctions vocales et de vision enrichies à Google Gemini.

Un marché en pleine effervescence

Le timing de Google n'est pas anodin, car le marché des lunettes connectées connaît actuellement un regain d'intérêt significatif. Les Ray-Ban Meta, fruit d'une collaboration entre Meta et EssilorLuxottica, rencontrent un succès croissant auprès des consommateurs. Ce succès a d'ailleurs poussé Meta à envisager l'acquisition d'une participation de 5% dans EssilorLuxottica, renforçant ainsi leur partenariat. De plus, on sait que Google a tendance à abandonner très rapidement ses projet et l'a déjà fait avec ses Glasses très similaires. Cependant, nous savons que Google travaille dessus depuis plusieurs mois maintenant, ce qui peut montrer sa détermination à mener le projet de lunettes connectées à bout.

Pendant ce temps, les rumeurs persistent concernant Apple, qui préparerait ses propres lunettes AR pour une sortie potentielle en 2025 ou 2026. Cette effervescence autour des lunettes connectées témoigne de l'intensité de la concurrence dans ce secteur. Les géants de la technologie, conscients du potentiel de ce marché, misent tous sur l'intégration de l'IA et de la réalité augmentée pour créer ce qui pourrait devenir le prochain accessoire indispensable du quotidien. Dans ce contexte, l'approche de Google envers EssilorLuxottica pour intégrer Gemini dans de futures lunettes intelligentes apparaît comme une manœuvre stratégique pour ne pas être laissé de côté dans cette course technologique.

Un énorme défi pour Google

Malgré l'intérêt de Google, un partenariat avec EssilorLuxottica reste "extrêmement improbable" selon certaines sources, étant donné la relation existante avec Meta. Cependant, cette démarche montre l'envie de Google de ne pas rester en marge de cette évolution technologique.

Alors qu'Apple reste discrète sur ses propres projets de lunettes AR, l'initiative de Google pourrait accélérer le développement dans ce domaine. La course à l'IA portable est lancée, et il sera fascinant de voir comment ces différentes approches façonneront notre interaction future avec la technologie au quotidien.



Source