Apple Intelligence : Google Gemini pourrait arriver à l’automne

De récentes informations suggèrent qu'Apple pourrait annoncer l'intégration de Gemini, l'IA de Google, à sa plateforme Apple Intelligence dès cet automne. Cette nouvelle indique une possible accélération de la stratégie d'Apple en matière d'IA, promettant aux utilisateurs une expérience encore plus riche que prévu initialement.

Gemini rejoint la fête dès le lancement ?

L'arrivée de Gemini pourrait coïncider avec le lancement officiel d'Apple Intelligence, prévu pour l'automne 2024. Cette éventuelle collaboration représenterait une évolution significative dans la stratégie d'Apple, illustrant une ouverture croissante de l'entreprise à des technologies externes dans le domaine de l'IA.

Apple avait déjà confirmé la présence de ChatGPT d'OpenAI lors de sa présentation à la WWDC 2024. L'ajout de Gemini offrirait aux utilisateurs un choix encore plus large dès le départ, positionnant Apple Intelligence comme une plateforme IA véritablement polyvalente. D'ailleurs, les rumeurs suggéraient initialement l'intégration de Gemini avant ChatGPT dans Apple Intelligence, preuve que les négociations ont commencé depuis bien longtemps.

Une collaboration stratégique avec Google

La potentielle collaboration entre Apple et Google pour intégrer Gemini s'inscrit dans une stratégie plus large d'Apple. L'entreprise semble privilégier des partenariats avec des leaders reconnus de l'IA, comme Google et OpenAI, plutôt que de se limiter à ses propres technologies.

De plus, cela s'inscrirait dans la continuité du partenariat lucratif entre Apple et Google. Rappelons que Google verse plusieurs milliards de dollars par an à Apple pour rester le moteur de recherche par défaut sur Safari. L'ajout de Gemini pourrait donc être vue comme une extension naturelle de cette relation existante. Le dernier contrat en date avoisinait les 20 milliards par an.

Un lancement prévu en automne

Le déploiement d'Apple Intelligence, potentiellement enrichi par Gemini, est attendu pour l'automne 2024. Cette période, qui coïncide traditionnellement avec le lancement des nouveaux iPhone et des mises à jour majeures des systèmes d'exploitation, s'annonce comme un moment charnière pour Apple.



Pour rappel, Apple Intelligence promet de transformer l'expérience utilisateur sur iPhone avec des fonctionnalités avancées. Parmi celles-ci, on peut citer la génération de texte contextuel, la création d'images à partir de descriptions textuelles, la compréhension et l'analyse de documents complexes, ainsi que des réponses plus pertinentes et personnalisées de Siri.

Cependant, des questions se posent quant au traitement des données personnelles par Google dans le cadre de cette potentielle collaboration. Apple, qui a fait de la protection de la vie privée un argument de vente majeur, devra clarifier comment les interactions avec Gemini seront gérées sur ses appareils.



