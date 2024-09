Apple espère que Google Gemini rejoindra Apple Intelligence

C’est sans aucun doute la grosse nouveauté révélée par Apple hier soir : Apple Intelligence, une suite de fonctionnalités d’intelligence artificielle qui débarque sur les produits Apple pour optimiser une manière phénoménale l’expérience utilisateurs dans une tonne d’applications. Si Apple a réussi à faire cela en partie grâce à son partenariat avec OpenAI, créateur de ChatGPT, l’entreprise espère aussi que Google Gemini rejoindra Apple Intelligence à l’avenir.

Apple n’est pas contre un accord aussi avec Google Gemini

Apple a créé l’événement lors de la conférence WWDC d’hier soir en annonçant un partenariat stratégique avec OpenAI pour intégrer ChatGPT nativement à iOS 18. Cette intégration est une avancée majeure dans l’approche de l’intelligence artificielle chez Apple, l’entreprise renforce ainsi son engagement à offrir des expériences utilisateur plus intelligentes et personnalisées.



L’annonce a été suivie d’une interview exclusive avec l’influenceuse technologique iJustine, qui s’est déroulée au Steve Jobs Theater. Les principaux intervenants, Craig Federigh (vice-président principal du génie logiciel) et John Giannandrea (vice-président principal de l’apprentissage automatique et de la stratégie d’IA chez Apple) ont dévoilé les ambitions de l’entreprise en matière d’IA.

Apple a pour objectif de permettre à ses utilisateurs de choisir entre différents modèles d’IA via Apple Intelligence, sa plateforme dédiée à l’intelligence artificielle.

Nous pensons qu'en fin de compte, les gens auront peut-être une préférence pour certains modèles qu'ils veulent utiliser, peut-être un modèle qui est idéal pour l'écriture créative ou un modèle qu'ils préfèrent pour le codage. Et nous voulons donc permettre aux utilisateurs d'apporter en fin de compte un modèle de leur choix.

Lors de l’interview, Federighi a également mentionné un potentiel partenariat avec Google Gemini. Bien que cet accord ne soit pas encore finalisé, il pourrait offrir aux utilisateurs d’Apple une gamme encore plus large de modèles d’IA. Actuellement, ChatGPT d’OpenAI est la seule option disponible sur Apple Intelligence. Apple a choisi de commencer avec ChatGPT car, selon les mots de Federighi, ils voulaient “commencer par le meilleur”.



En regardant vers l’avenir, Apple aspire à intégrer une variété de modèles d’IA, permettant aux utilisateurs de choisir celui qui convient le mieux à leurs besoins spécifiques, qu’il s’agisse d’écriture créative, de codage, ou d’autres applications. Cette stratégie vise à transformer Apple Intelligence en une plateforme polyvalente et adaptable, capable de répondre aux exigences diversifiées de ses utilisateurs.



Avec ces annonces, Apple montre clairement son intention de rester à la pointe de l’innovation en matière d’IA, en cherchant à collaborer avec d’autres leaders du secteur comme Google Gemini. L’avenir de l’IA chez Apple s’annonce prometteur, avec des possibilités infinies pour améliorer et enrichir l’expérience utilisateur.



Source