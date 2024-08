Apple pioche chez Google pour son équipe d'intelligence artificielle en Suisse

Dans l'ombre, Apple a débauché des dizaines d'experts en intelligence artificielle de son principal rival, Google, et, comme vu récemment, a créé un laboratoire européen secret à Zurich, alors que le géant de la technologie entend entrer dans la course en développant ses modèles et produits d'IA.

Apple embauche les meilleurs chez Google

Selon une enquête du Financial Times portant sur des centaines de profils LinkedIn ainsi que sur des offres d'emploi publiques et des documents de recherche, Apple s'est bel et bien renforcée ces dernières années en vue de devenir un poids lourd de l'intelligence artificielle et de l'apprentissage automatique.

Le fabricant d'iPhone a particulièrement ciblé les travailleurs de Google, attirant au moins 36 spécialistes de son rival depuis qu'il a débauché John Giannandrea pour devenir son principal dirigeant en matière d'IA en 2018.

Si la majorité de l'équipe d'Apple chargée de l'IA travaille dans des bureaux situés en Californie et à Seattle, le géant de la technologie a également développé un important avant-poste à Zurich.

Le professeur Luc Van Gool, de l'université ETH Zurich, a déclaré que l'acquisition par Apple de deux start-ups locales spécialisées dans l'IA - le groupe de réalité virtuelle FaceShift en 2015 et la société de reconnaissance d'images Fashwell en 2019 - a conduit Apple à construire un laboratoire de recherche, connu sous le nom de « Vision Lab », dans la ville.



Les employés basés à Zurich ont participé aux recherches d'Apple sur la technologie sous-jacente qui alimente des produits tels que le chatbot ChatGPT d'OpenAI. Leurs travaux ont porté sur des modèles d'IA de plus en plus avancés qui intègrent des données textuelles et visuelles pour produire des réponses complètes. On a vu notamment le LLM multimodale Ferret ainsi que le modèle MM1 avec 30 milliards de paramètres.



Mais, comme toujours, Apple reste très discrète, voire paranoïaque sur ses activités, comme en atteste un voisin :

L'entreprise a publié des offres d'emploi dans le domaine de l'IA générative sur deux sites à Zurich, dont l'un est particulièrement discret. Un voisin a déclaré au FT qu'il n'était même pas au courant de l'existence du bureau. Apple n'a pas répondu aux demandes de commentaires.

Apple a toujours été très discret sur ses projets en matière d'IA, alors que ses rivaux des Big Tech, tels que Meta, Microsoft, Google et Amazon, se targuent d'avoir investi des milliards de dollars dans cette technologie. La bourse a d'ailleurs soutenu les quatre concurrents, tout en sanctionnant Apple depuis le début de l'année.

Apple veut se démarquer sur l'IA

Pour se démarquer, la firme de Cupertino se concentre sur le déploiement de l'IA générative sur ses appareils mobiles, avec traitement en local. Une avancée qui permettrait aux chatbots et aux applications d'IA de fonctionner sur le matériel et le logiciel du téléphone plutôt que d'être alimentés par des services en ligne, plus lents et moins sécurisés.



Rappelons toutefois qu'Apple n'est pas novice dans le secteur, la société développant des algorithmes d'IA depuis plus de dix ans pour Siri, mais aussi l'appareil photo, Spotlight et plus encore. Sans oublier ses puces maisons avec le Neural Engine qui traite les données spécifiques du machine learning pour des fonctionnalités liés à Face ID ou à Deep Fusion, entre autres.