Apple a eu besoin de Google pour démarrer le projet Apple Intelligence

Quand OpenAI a montré au monde entier les avancées spectaculaires de l'intelligence artificielle générative avec ChatGPT, cela a créé une sorte "d'alerte générale" chez d'autres géants américains comme Google, Microsoft ou encore Apple. La majorité des entreprises tech avaient des projets en cours dans le domaine de l'IA générative, mais pas aussi avancé et pas avec autant d'investissement. À l'apparition de ChatGPT, les efforts ont été doublés, triplés, quadruplés... chez Apple. Cependant, l'entreprise a fait quelque chose d'assez surprenant pour avoir les "bases" d'Apple Intelligence, des équipements Google ont été utilisés !

Un document de recherche dévoile une information assez surprenante

Une récente étude sur l'intelligence artificielle menée par Apple a révélé que l'entreprise a utilisé du matériel fourni par Google pour "poser les fondations" de son projet Apple Intelligence. Cette information, contenue dans le document de recherche intitulé "Apple Intelligence Foundation Language Models", suggère que les débuts de ce projet ont potentiellement été difficiles et qu'Apple a eu besoin d'une aide externe pour bien démarrer.



Selon l'étude, Apple a employé des "clusters v4 et v5p Cloud TPU" de Google, intégrés à son propre logiciel, pour développer le modèle de base (AFM) et la technologie de serveur associée. Il est probable qu'Apple ait acheté directement ce matériel à Google pour l'utiliser dans ses centres de données, confirmant ainsi une collaboration discrète, mais stratégique entre les deux géants californiens.

Depuis de nombreux mois, Apple a changé pour l'utilisation de son propre matériel avec Apple Silicon, pour traiter les requêtes d'Apple Intelligence dans ses centres de données. Cet accord initial avec Google semble désormais terminé, Apple ayant atteint un niveau d'autonomie technologique suffisant pour poursuivre son développement sans aide externe.



Maintenant que le processus est bien lancé, Apple prévoit d'investir plus de 5 milliards de dollars dans l'amélioration de ses serveurs d'IA au cours des deux prochaines années. Cet investissement massif est en lien avec la volonté de rivaliser avec ses principaux concurrents, Microsoft et Meta, dans le domaine de l'intelligence artificielle.



Cette stratégie ambitieuse démontre la détermination d'Apple à non seulement rattraper son retard initial grâce à l'aide de Google, mais aussi à se positionner en leader de l'innovation en matière d'intelligence artificielle.