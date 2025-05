Le projet LEGO Apple Store pourrait être développé officiellement

Et si l’univers épuré des Apple Store prenait vie en briques LEGO ? Un projet de fans vient de franchir un cap décisif sur la plateforme LEGO Ideas, rapprochant un peu plus ce rêve de la réalité.

Apple Store LEGO : un projet inédit

Le rêve des fans de LEGO et d’Apple pourrait bien devenir réalité. Un projet de LEGO Apple Store vient d’atteindre un cap décisif sur la plateforme LEGO Ideas, en réunissant les 10 000 votes nécessaires pour passer à la phase de révision officielle. Ce projet, imaginé par les créateurs @legotruman et @2A2A l’an dernier, rend hommage à l’esthétique épurée et futuriste des Apple Stores du monde entier.

Une reproduction fidèle de l’univers Apple

Le modèle proposé ne reproduit pas un Apple Store en particulier, mais il reprend les éléments qui rendent ces boutiques instantanément reconnaissables. À l’extérieur, on retrouve une façade entièrement vitrée surmontée du logo Apple lumineux. À l’intérieur, le souci du détail est frappant : des tables en bois clair exposent des iPhone, iPad et Mac miniatures, des t-shirts bleus habillent les employés LEGO, et des arbres ficus en pot blanc décorent l’espace, comme dans les vrais magasins. En fond, un grand mur vidéo affiche des visuels dynamiques, un clin d’œil à l’architecture moderne des flagships comme celui de San Francisco ou de New York.

Une démarche communautaire réussie

Le succès du projet s’est construit grâce à la communauté. Sur LEGO Ideas, chaque projet a deux ans pour atteindre 10 000 votes. Une fois ce seuil franchi, il est examiné par un comité LEGO qui décide s’il peut devenir un set officiel. Ce processus prend en compte des critères comme la faisabilité technique, le coût de production, la sécurité, mais aussi la propriété intellectuelle.

Et c’est là que les choses se compliquent : le logo Apple et l’identité de la marque sont protégés par de puissants droits. Pour que ce projet aboutisse en produit commercial, LEGO devra obtenir l’approbation directe d’Apple, une entreprise connue pour son contrôle strict de son image.

Pourquoi ce projet passionne autant ?

Ce LEGO Apple Store ne se contente pas d’être un joli décor. Il touche un point sensible : la rencontre entre deux marques cultes, qui fascinent les amateurs de design, de technologie et de culture pop. C’est aussi une manière ludique de célébrer le rôle central des Apple Store dans l’écosystème Apple, ces lieux où des millions de clients découvrent chaque année les nouveaux produits de la marque.

Les fans imaginent déjà les possibilités : ajouter des mini Apple Watch, des accessoires comme les AirPods, ou même une zone Genius Bar avec des scènes de service client en briques. Certains espèrent même voir une mini-conférence Apple avec Tim Cook en figurine LEGO.

Et maintenant ?

Le projet entre officiellement en phase d’évaluation, avec d’autres concepts ayant atteint les 10 000 soutiens. Si Apple accepte de collaborer et que LEGO donne son feu vert, le LEGO Apple Store pourrait être commercialisé d’ici fin 2025 ou courant 2026.

C’est un projet symbolique, car il illustre la puissance des communautés en ligne et des plateformes collaboratives. Ce genre d’initiative montre comment des idées de fans peuvent influencer de grandes marques, pour peu qu’elles soient portées avec passion, rigueur et créativité.

À suivre de près… Et qui sait ? Peut-être que d’ici quelques mois, vous pourrez construire votre propre Apple Store… en LEGO, tranquillement installé chez vous.