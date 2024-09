Un fan a conçu un Apple Store en LEGO

Les fans de LEGO, ces petites briques danoises lancées en 1932, ont toujours une imagination débordante. La marque basée à Billund au Danemark l'a bien compris et propose depuis quelques années un site pour soumettre ses idées. Les passionnés peuvent y déposer des maquettes et des suggestions pour les futures séries LEGO, ce qu'a justement fait un amateur d'Apple... et de LEGO donc.

Découvrez l'Apple Store LEGO

Plutôt que de construire un Mac ou un iPhone par exemple, l'utilisateur legotruman a imaginé quelque chose de plus pertinent pour les joueurs, à savoir un Apple Store. Le design de l'Apple Store LEGO n'est pas conçu pour ressembler à un magasin en particulier, mais reprend les éléments caractéristiques des boutiques Apple. On y retrouve une façade entièrement en verre avec des arbres en pots, des minifigures vêtues des chemises bleues classiques façon Genius et un étage auquel on accède par un escalier.



À l'intérieur, on trouve des tables sur lesquelles sont exposés différents iPhones et Macs, une section pour les écouteurs et des boîtes de produits sur des étagères. Il y a également un étalage coloré à l'étage, un grand logo Apple blanc à l'avant du magasin et une zone extérieure abritant de grandes versions de certains des produits les plus emblématiques d'Apple.

Peut-on acheter l'Apple Store Lego ?

Si l'Apple Store LEGO obtient 10 000 « supporters » ou votes sur le site d'idées de la marque, LEGO l'examinera et envisagera d'en faire une boîte officielle, que l'on pourra par exemple mettre sous le sapin.



Reste que le danois doit valider le potentiel du concept, quitte à réaliser des modifications en accord avec le créateur. Mais ce n'est pas tout, Apple doit aussi (et surtout) approuver un tel produit. Si tel est le cas, cela ne sera pas gratuit. Mais ce serait potentiellement un bon moyen de faire connaître l'univers de la pomme à un plus grand nombre de personnes, si c'est encore possible.

Pour la petite histoire, Legotruman n'en est pas à son coup d'essai, il a déjà proposé plusieurs projets dont l'ensemble LEGO Starry Night, aujourd'hui disponible à la vente. Il s'agit d'un décor à l'effigie du célèbre tableau "La nuit étoilée" (1889) de Vincent Van Gogh, l'un des peintres impressionnistes les plus célèbres au monde.

Note : iPhoneSoft utilise des liens affiliés chaque fois que cela est possible. Lorsque vous cliquez sur un lien et effectuez un achat, il se peut que nous recevions une petite commission, ce qui nous aide à maintenir ce site et ne génère aucun surcoût pour vous.