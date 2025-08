Des hommes se déguisent en agents du FBI pour voler des iPhone

Cinq hommes originaires de Californie sont accusés d’avoir volé près de 200 iPhone en se faisant passer pour des agents du FBI. Déguisés avec des vestes officielles et des gilets pare-balles, ils ont mené un faux raid dans un centre de livraison à Portland, dans l’Oregon.

Une histoire surréaliste

Un groupe de cinq hommes originaires de la San Francisco Bay Area a été mis en cause dans une affaire de vol d'iPhone à Portland, dans l’Oregon. Selon l’acte d’accusation publié par le bureau du procureur fédéral, ils ont détourné environ 200 iPhone et cinq caméras d’un centre de livraison en se faisant passer pour des agents du FBI.

Déguisés et bien équipés

Le 14 avril dernier, DONT Cankun He, Hailong Ma, Robert Maynard, Yuxiang Wei et Jordan Cantie, sont arrivés sur le site dans un véhicule équipé de feux clignotants rouge et bleu, habillés de vestes notées « FBI » et gilets pare‑balles. Certains étaient armés. Ils ont attaché le personnel avec des menottes en plastique et volé les appareils avant de repartir.

Organisation et arrestations

Gravement incriminés, trois d’entre eux ont déjà été arrêtés (He, Ma, Wei et Maynard). Jordan Cantie est toujours en fuite. Les autres suspects sont actuellement détenus et font face à des charges fédérales pour complot en vue de commettre un vol et menaces fédérales, passibles d’une peine pouvant aller jusqu’à 20 ans de prison et 250 000 $ d’amende.

Un deuxième vol était également en préparation dans une autre entreprise d’expédition d’iPhone en Oregon. L’enquête suit son cours et des audiences sont programmées pour les semaines à venir. Ce fait divers rappelle la sophistication et la violence de certaines opérations criminelles, en particulier lorsque des individus usurpent l’identité d’agents fédéraux pour agir en toute impunité.



