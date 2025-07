iPhone 17 Pro : vers un zoom x8 optique inédit et une app photo pro dédiée

L'iPhone 17 Pro s'annonce comme un concentré d'innovations photographiques selon de récentes fuites. Apple semble préparer une montée en puissance significative de ses capacités photo et vidéo, avec des améliorations qui pourraient redéfinir l'expérience mobile des créateurs de contenu.

Un zoom optique 8x qui change la donne

La rumeur la plus intrigante concerne l'évolution du système téléobjectif. L'iPhone 17 Pro pourrait abandonner le zoom optique 5x actuel de l'iPhone 16 Pro pour passer à un impressionnant zoom 8x. Cette amélioration ne se limiterait pas à une simple extension de portée : le téléobjectif gagnerait en mobilité avec un mécanisme permettant un zoom optique continu sur différentes focales.

Cette approche rappelle les systèmes de zoom périscope utilisés par certains fabricants Android, mais Apple semble vouloir apporter sa propre vision technologique. Pour les photographes mobiles, cela représenterait un bond qualitatif considérable, permettant de capturer des détails à distance sans dégradation numérique. Les amateurs de photographie animalière, de sport ou de street photography pourraient enfin disposer d'un véritable télézoom de poche.

Une application photo professionnelle native

Apple envisagerait également de développer une application photo et vidéo dédiée aux utilisateurs avancés. Cette nouvelle venue viendrait concurrencer directement des références comme Halide, Kino ou Filmic Pro, applications tierces particulièrement appréciées des professionnels. L'incertitude demeure quant à savoir si cette application sera exclusive aux modèles Pro ou disponible sur toute la gamme iPhone 17.

Cette stratégie s'inscrit dans une logique cohérente avec l'écosystème Apple. Après avoir conquis le montage vidéo mobile avec Final Cut Camera, la firme de Cupertino pourrait étendre son influence sur la capture elle-même. Mark Gurman de Bloomberg avait d'ailleurs souligné en février que 2025 marquerait un tournant vers l'amélioration des capacités vidéo, Apple visant à séduire les vlogueurs et créateurs de contenu pour les détourner des caméras traditionnelles.

Des commandes repensées pour plus d'ergonomie

L'ergonomie ne serait pas en reste avec l'ajout d'un second bouton Camera Control sur la tranche supérieure de l'appareil. Cette addition compléterait le bouton déjà présent sur la tranche droite des iPhone 16, offrant un accès encore plus rapide aux fonctions photographiques. Cette approche dual-control pourrait faciliter la prise de vue dans différentes orientations ou permettre des raccourcis personnalisés. Autant vous dire que c'est l'ajout d'un bouton qu'on craint le plus. Le bouton Camera Control n'a jamais vraiment convaincu sur l'iPhone 16, et on espère vraiment qu'Apple l'a amélioré pour en ajouter un deuxième. Entre le bouton Action, les boutons de volume et les boutons Camera Control, ça commence à faire beaucoup pour un seul iPhone. Apple ne mise plus du tout sur la simplicité mais elle semble sûre d'elle.

Ces informations, bien qu'à prendre avec précaution en raison de leur source anonyme, convergent avec d'autres rumeurs concernant une refonte du module photo arrière et l'intégration de trois capteurs 48 mégapixels. L'iPhone 17 Pro pourrait également introduire une nouvelle option coloris cuivrée et repositionner le logo Apple au centre du dos de l'appareil, marquant une évolution esthétique notable.

Si ces spéculations se confirment, Apple franchira un cap supplémentaire dans sa course à l'excellence photographique mobile, consolidant la position de l'iPhone comme alternative crédible aux équipements professionnels pour de nombreux usages créatifs.



Source