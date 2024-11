Pas de zoom optique 5x pour les iPhone 17 et 17 Air

L'iPhone 17 et son homologue le plus attendu, l'iPhone 17 Air, ne seront pas dotés d'un zoom optique amélioré grâce au système d'appareil photo tétraprisme actuellement exclusif à l'iPhone 15 Pro Max, l'iPhone 16 Pro et l'iPhone 16 Pro Max, selon une information de The Elec. Cette technologie permet un zoom optique jusqu'à 5x et un zoom numérique 25x. La décision d'omettre cette fonctionnalité des modèles non-Pro pour la prochaine génération est probablement due à la conception de l'iPhone 17 Air, qui devrait être l'iPhone le plus fin jamais conçu par l'entreprise.

Un zoom limité sur l'iPhone 17

Si l'iPhone 17 standard devrait conserver un zoom de qualité optique 2x, les détails concernant l'appareil photo de l'iPhone 17 Air sont encore flous, des rapports suggérant qu'il n'aura qu'un seul appareil photo arrière de 48 mégapixels. Cette configuration pourrait le placer à égalité avec l'iPhone SE en termes de capacités photographiques, en se concentrant plutôt sur un design élégant. Mais ce serait un pari risqué, à l'heure la photographie est l'un des critères les plus importants pour les clients en 2024.

En termes de performances, l'iPhone 17 Air serait équipé d'une puce A19 standard, tandis que les modèles iPhone 17 Pro seraient dotés de la puce A19 Pro plus avancée. Cette différenciation indique que même si l'iPhone 17 Air sera performant, il restera dans la gamme inférieure.



Par contre, l'iPhone 17 Air pourrait introduire un modem 5G conçu par Apple, marquant une étape importante dans l'évolution d'Apple vers une technologie cellulaire maison. Cependant, il reste à voir comment ce modem se comparera en termes de performances et d'efficacité aux modems Qualcomm attendus dans les modèles iPhone 17 Pro. Ce changement de technologie de modem n'apporterait rien aux consommateurs, en tout cas pas dans sa première version. D'ailleurs, le premier téléphone à en profiter ne sera pas l'iPhone 17 mais l'iPhone SE 4 dès mars 2025.



Dernier point, mais non des moindres, les deux iPhone 17 standards auront enfin droit à un écran 120 Hz, de quoi séduire les joueurs.



Quant à la gamme iPhone 17, elle sera lancée en septembre prochain, l'iPhone 17 Air remplaçant l'iPhone 16 Plus dont les ventes ne décollent pas.