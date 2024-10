L'iPhone SE 4 aura le premier modem 5G d'Apple

L'iPhone SE de quatrième génération, prévu pour l'année prochaine, ne serait pas si ennuyeux que cela. Le modèle le moins cher de la gamme pourrait être le premier à intégrer un modem 5G conçu par Apple, qui inclurait également le Wi-Fi, le Bluetooth et le GPS, selon un rapport de 9to5Mac. Ce prochain iPhone SE serait aussi équipé de la puce A18, la même que celle des iPhone 16, permettant ainsi de supporter Apple Intelligence.

Une première chez Apple

Apple travaille depuis longtemps sur son propre composant réseau, un modem 5G personnalisé. Repoussé à maintes reprises, il serait finalement prêt pour équiper le nouvel iPhone SE. Ce modem, baptisé "Centauri", intégrerait le Wi-Fi, le Bluetooth et le GPS dans une seule puce, éliminant ainsi le besoin de composants séparés.

Mark Gurman de Bloomberg pense que le premier modem Apple n'apportera pas d'améliorations immédiates par rapport à la technologie Qualcomm, mais devrait évoluer avec le temps. Mais en englobant tout, il permettra de gagner de l'espace dans le téléphone, tout en réduisant les coûts de production, ce qui va dans le sens de l'histoire pour le modèle "SE".



Plusieurs analystes ont également déclaré que l'iPhone SE 4 sera doté d'Apple Intelligence, une affirmation reprise par nos confrères. L'iPhone SE de nouvelle génération inclura une puce A18, qui est la puce utilisée dans l'iPhone 16 et l'iPhone 16 Plus. Il devrait également disposer de 8 Go de mémoire vive, le minimum pour Apple Intelligence.

En plus de la puce A18, le nouvel iPhone SE disposerait d'un design similaire à l'iPhone 14 avec un écran OLED de 6,1 pouces, support pour Face ID, et un appareil photo arrière (unique) de 48 mégapixels. Il pourrait également inclure un bouton Action. Sans oublier, l'obligatoire port USB-C.

L'iPhone SE 4 devrait être lancé début 2025, avec un prix estimé à 500 €. Le moins cher possible pour permettre à Apple de toucher un public toujours plus large, alors que les modèles très haut de gamme comme l'iPhone 16 Pro voient leurs ventes baisser, pour la première fois.