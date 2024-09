Apple Intelligence : espace disque et appareils compatibles

Apple Intelligence sera bientôt disponible dans le cadre d'iOS 18.1, du moins pour les américains, avant un premier élargissement aux pays anglophones. Si vous en faites partie, voici quelques informations utiles, comme la liste des appareils compatibles, ainsi que l'espace de stockage nécessaire. Profitons-en pour rappeler les fonctionnalités d'intelligence artificielle qui arriveront en France en 2025.

4 Go de stockage requis

Selon un document de support publié par le constructeur américain, Apple Intelligence aura besoin d'un espace de stockage spécifique.

Apple Intelligence est disponible sur l'iPhone 15 Pro, l'iPhone 15 Pro Max, tous les modèles d'iPhone 16, ainsi que sur les modèles d'iPad et de Mac M1 et ultérieurs. Les appareils iPhone ont besoin de 4 Go de stockage*.

Il faudra donc 4 Go minimum de libre pour installer et utiliser les fonctionnalités de l'Apple Intelligence, en plus de la mise à jour iOS 18.1 elle-même. Mais si vous lisez bien, seuls les iPhone ont cette obligation. Ce qui est encore plus étrange, c'est qu'Apple n'a rien précisé pour les iPad et Mac. Vont-ils uniquement utiliser Private Cloud ? C'est possible, ces appareils étant, a priori, toujours connectés au Wi-Fi.



Ce n'est pas tout. L'astérisque à la fin de la citation nous renvoie vers une autre indication : les 4 Go ne sont qu'un point de départ pour l'ensemble initial des fonctions d'intelligence artificielle. Ainsi, les besoins en stockage pour les modèles Apple Intelligence sur l'appareil augmenteront au fur et à mesure que d'autres fonctionnalités seront déployées.



Bien évidemment, Apple ne donne aucun chiffre précis sur la quantité de stockage supplémentaire cible, mais on peut imaginer que cela va rapidement augmenter. Si vous êtes un amateur d'outils type ChatGPT, alors pensez à prendre un iPhone avec une grande capacité de stockage. 256 ou 512 Go.

Les appareils compatibles avec l'IA d'Apple

Apple Intelligence, probablement la plus grande nouveauté de l'année chez la société de Tim Cook, nécessite une certaine puissance pour fonctionner. Actuellement disponible pour les bêta-testeurs disposant d'un appareil pris en charge, elle sera publiée dans le cadre d'iOS 18.1, macOS Sequoia 15.1 et iPadOS 18.1.



Voici la liste complète des appareils compatibles :

iPhone 16

iPhone 16 Plus

iPhone 16 Pro

iPhone 16 Pro Max

iPhone 15 Pro

iPhone 15 Pro Max

iPad Pro M4

iPad Pro M2

iPad Pro M1

iPad Air M2

iPad Air M1

MacBook Air M3

MacBook Air M2

MacBook Air M1

MacBook Pro M3

MacBook Pro M2

MacBook Pro M1

iMac M3

iMac M1

Mac mini M1

Mac mini M2

Mac Studio M1

Mac Studio M2

Mac Pro M2

On peut parier que le prochain iPad mini 7, tout comme l'iPhone SE 4, seront également compatibles, afin de toucher un maximum d'utilisateurs. Quant à l'iPad 11, ce n'est pas certain.



Aucun autre appareil Apple ne prendra en charge la plateforme IA.

La prise en charge de Vision Pro serait en cours, et peut-être que les nouveaux modèles HomePod seront suffisamment puissants pour accueillir le nouveau Siri. Quant à l'Apple Watch, même la Series 10 n'est pas compatible. Dommage.

Fonctionnalités Apple Intelligence

Comme vu lors de la présentation officielle d'Apple Intelligence, la première vague de fonctionnalités d'IA inclut des outils linguistiques permettant d'analyser et de réviser vos écrits dans différents styles, ou de vérifier la grammaire et l'orthographe. Parmi les nouveautés marquantes, les résumés de notifications rendent ces dernières plus exploitables, et des options similaires sont disponibles dans Mail, Safari et Messages.

Le nouveau Siri, plus puissant, sera disponible avec iOS 18.1 sur les appareils compatibles avec Apple Intelligence, bien que certaines fonctionnalités avancées comme la reconnaissance contextuelle et l'intégration de ChatGPT arriveront plus tard.

Des outils d'image permettant de créer des visuels à partir de descriptions seront lancés dans iOS 18.2 via l'application Image Playground et la fonction Genmoji.