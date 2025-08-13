Siri pourrait bientôt avoir un visage inspiré du Finder

Selon un récent rapport de Mark Gurman pour Bloomberg, l’assistant virtuel Siri AI pourrait bientôt adopter une nouvelle personnalité visuelle animée, inspirée du visage emblématique du Finder sur Mac, afin de le rendre plus expressif et interactif.

Siri pourrait bientôt adopter une nouvelle personnalité visuelle inspirée du Finder

Apple préparerait une transformation notable de Siri dès l’année prochaine, selon un récent rapport de Mark Gurman pour Bloomberg. L’assistant virtuel pourrait se doter d’une nouvelle « personnalité visuelle » animée, inspirée du célèbre visage du Finder sur Mac. Cette refonte viserait à rendre Siri plus expressif et engageant, tout en renforçant sa présence au sein de l’écosystème Apple.

Baptisée en interne « Bubbles », cette interface reprendrait l’idée d’un visage souriant et animé, rappelant certaines mascottes virtuelles du passé. L’objectif serait de donner à Siri une dimension plus humaine et chaleureuse, tout en conservant une identité graphique fidèle au style d’Apple.

Cette évolution pourrait faire ses débuts sur de nouveaux appareils, notamment l'HomePod avec écran attendu pour 2026. Plus tard, en 2027, Apple lancerait un appareil robotique de table, équipé d’un écran monté sur un bras articulé, capable de suivre l’utilisateur et de proposer des interactions beaucoup plus naturelles. Dans ce contexte, Siri pourrait initier des conversations, suggérer des idées ou effectuer des recherches de manière proactive, à la manière des assistants vocaux les plus avancés. Et donc avoir un visage sur l'écran qui réagit à la conversation en direct avec l'utilisateur.

Si cette personnalité visuelle semble pensée en priorité pour le produit robotique, elle pourrait être intégrée dès 2026 sur d’autres appareils compatibles, offrant ainsi un premier aperçu de cette nouvelle approche. Apple envisagerait même, selon certaines sources, de repenser plus largement l’identité de Siri, avec un éventuel changement de nom pour marquer le début d’une nouvelle ère.

En parallèle, les améliorations majeures de ses capacités conversationnelles devraient arriver au printemps 2026 via iOS 26.4. Elles incluraient une meilleure compréhension du langage naturel, une gestion des apps à la voix et des réponses plus fluides, renforçant le rôle de Siri comme véritable assistant intelligent au quotidien. Ce qui nous avait été promis à la WWDC24 initialement.